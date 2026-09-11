Пользователи Сети высмеяли Алексея Серова за слова о взрослых женщинах

В Сети бурно обсуждают высказывание 51-летнего солиста группы "Дискотека Авария" Алексея Серова, который заявил о "проблемности" женщин его возраста. По его мнению, взрослые мужчины в качестве возлюбленных будут искать "легких" молодых девушек, чтобы избежать трудностей ровесниц. Подробнее – в материалы Москвы 24.
Создают лишние проблемы?
Зрелые мужчины ищут легкости и вряд ли станут выбирать для отношений ровесниц, которые лишь создают лишние проблемы. Такое мнение высказал 51-летний солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов в разговоре с блогером и ведущим Эльдаром Джараховым.
В рамках шоу участники и приглашенные гости обсуждали союзы с большой разницей в возрасте, пытаясь разобраться, почему люди выбирают партнеров значительно старше или младше себя. Ответ Серова оказался неоднозначным, в частности для пользователей Сети.
На это заявление его коллега по группе Алексей Рыжов иронично ответил, что Серов рассчитывает найти женщину без проблем, однако в итоге встретит ту, у которой их не окажется лишь на первое время.
Комментаторы тоже нашли, что сказать музыканту.
"Проще говоря, ему хочется, чтобы рядом была глупышка и пустышка", "да просто пытаются перед новой женщиной быть чистым листом и кайфуют, пока не начались проблемы, а потом опять... короче – покупают билет на очередной сеанс в кино в надежде, что фильм только начинается", "мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один", "если ты три раза женился, не ужился ни с одной, то дело не в женщинах – это с тобой что-то не так", – написали комментаторы.
Причем это далеко не первая резонансная история, посвященная такой теме. Ранее пользователи Сети и СМИ обсуждали новости о том, что режиссер Марк Горобец и Александрина Олексюк расстались спустя почти 2 года брака. Их помолвка и свадьба были центром внимания в 2024 году из-за большой разницы в возрасте: Горобец старше возлюбленной на 31 год, а его младшая дочь на год старше мачехи. При этом сама пара слухи о разводе пока не комментировала.
Асимметричные отношения
Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 объяснила, о какой легкости в девушках более младшего возраста говорит музыкант. В частности, она касается жизненного опыта.
"У молодой девушки много позитивных ожиданий, потому что она не так много сталкивалась с трудностями и проблемами, в том числе со здоровьем, потерей близких. Она прошла мало кризисов, у нее не так много разочарований, которые делают человека более мудрым, толерантным к жизненным неурядицам, менее инфантильным", – рассказала психолог.
При этом взрослые перестают чему-то удивляться, потому что уже прошли этот этап. Это в том числе одна из причин, почему с возрастом людям тяжелее испытывать чувства: кажется, что "я это уже видел, ты меня не удивишь", в то время как у молодых девушек жизненный заряд еще достаточно сильный, поэтому впечатления от подарков, поступков, слов острее.
Эксперт отметила, что мужчине в таких условиях легче произвести впечатление, плюс ему придется меньше погружаться в разбор проблем, потому что их у спутницы еще не так много.
Также выбор партнера младше может быть связан с потребностью в асимметрии: когда нужны власть и статус, которые нельзя получить за счет личностных характеристик, но можно за счет разницы возраста. Мужчина считает, что ему необязательно быть мудрым и ответственным, но если он старше, то автоматически получает качества взрослого и более важного в семье, добавила эксперт.
"Также у таких партнеров может быть страх старения. Таким мужчинам труднее выдерживать визуально, что у женщины могут быть морщины, фигура не такая подтянутая, и через это партнеру придется ярче видеть недостатки и признавать свою старость. Дело даже не в том, что спутница перестает возбуждать, – таким мужчинам приходится встречаться со своим несовершенством, что чаще всего они и не могут выдержать. Поэтому другая партнерша будто дает надежду: "Я еще здоров, силен, рядом со мной такая молодая, и я питаюсь ее жизненной энергией и вдохновением", – объяснила психолог.
При этом лечить, "чинить" и вкладываться во внешность избранницы не надо. С одной стороны, это в какой-то степени экономия, но с другой – иллюзия того, что "я сам возвращаюсь в свою молодость и немного забываю о теме старости, смерти, что нужно детям оказать заботу, купить квартиру или поучаствовать в образовании". Много фокуса перемещается на собственную жизненную активность, подчеркнула специалист.
"Еще один тип мужчин, который испытывает потребность в молодых девушках, – это те, кому не удалось по каким-то причинам вырастить дочь. В таком случае происходит прерывание контакта и подсознательная его компенсация: найти молодую девушку и с ней наладить отношения. Этот процесс – возможность погрузиться в свою жизнь, не сильно нагружаясь отношениями", – подчеркнула эксперт.
Такое поведение – избегание глубины и равновесия, потому что с партнером, с которым человек находится в балансе, равные права: каждый может испытывать трудность и ожидать поддержку. В свою очередь, в асимметричных отношениях чаще всего есть ведущий и ведомый, а также потребность не в полноценном партнере, а в том, кого можно повести и надавить, заключила Кардиакос.