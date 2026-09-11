Пользователи Сети высмеяли Алексея Серова за слова о взрослых женщинах

В Сети бурно обсуждают высказывание 51-летнего солиста группы "Дискотека Авария" Алексея Серова, который заявил о "проблемности" женщин его возраста. По его мнению, взрослые мужчины в качестве возлюбленных будут искать "легких" молодых девушек, чтобы избежать трудностей ровесниц. Подробнее – в материалы Москвы 24.

Создают лишние проблемы?

Зрелые мужчины ищут легкости и вряд ли станут выбирать для отношений ровесниц, которые лишь создают лишние проблемы. Такое мнение высказал 51-летний солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов в разговоре с блогером и ведущим Эльдаром Джараховым.

В рамках шоу участники и приглашенные гости обсуждали союзы с большой разницей в возрасте, пытаясь разобраться, почему люди выбирают партнеров значительно старше или младше себя. Ответ Серова оказался неоднозначным, в частности для пользователей Сети.





Алексей Серов солист группы "Дискотека Авария" Если мужчине 45–50 лет, он не будет искать даму такого же возраста. Такое бывает, но очень редко. Он будет искать молодую, потому что ему нужна легкость, а не проблемы. А к зрелому возрасту у женщины уже есть определенный семейный опыт, есть дети.

На это заявление его коллега по группе Алексей Рыжов иронично ответил, что Серов рассчитывает найти женщину без проблем, однако в итоге встретит ту, у которой их не окажется лишь на первое время.

Комментаторы тоже нашли, что сказать музыканту.

"Проще говоря, ему хочется, чтобы рядом была глупышка и пустышка", "да просто пытаются перед новой женщиной быть чистым листом и кайфуют, пока не начались проблемы, а потом опять... короче – покупают билет на очередной сеанс в кино в надежде, что фильм только начинается", "мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один", "если ты три раза женился, не ужился ни с одной, то дело не в женщинах – это с тобой что-то не так", – написали комментаторы.

Причем это далеко не первая резонансная история, посвященная такой теме. Ранее пользователи Сети и СМИ обсуждали новости о том, что режиссер Марк Горобец и Александрина Олексюк расстались спустя почти 2 года брака. Их помолвка и свадьба были центром внимания в 2024 году из-за большой разницы в возрасте: Горобец старше возлюбленной на 31 год, а его младшая дочь на год старше мачехи. При этом сама пара слухи о разводе пока не комментировала.

Асимметричные отношения

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 объяснила, о какой легкости в девушках более младшего возраста говорит музыкант. В частности, она касается жизненного опыта.

"У молодой девушки много позитивных ожиданий, потому что она не так много сталкивалась с трудностями и проблемами, в том числе со здоровьем, потерей близких. Она прошла мало кризисов, у нее не так много разочарований, которые делают человека более мудрым, толерантным к жизненным неурядицам, менее инфантильным", – рассказала психолог.

При этом взрослые перестают чему-то удивляться, потому что уже прошли этот этап. Это в том числе одна из причин, почему с возрастом людям тяжелее испытывать чувства: кажется, что "я это уже видел, ты меня не удивишь", в то время как у молодых девушек жизненный заряд еще достаточно сильный, поэтому впечатления от подарков, поступков, слов острее.

Эксперт отметила, что мужчине в таких условиях легче произвести впечатление, плюс ему придется меньше погружаться в разбор проблем, потому что их у спутницы еще не так много.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Есть определенная категория партнеров, которые хотят, чтобы все было проще, но с молодыми девушками не всегда легче. К примеру, такая партнерша может быть не способна сформулировать, что с ней происходит, разглядеть свою потребность, она порой будет ждать действий от своего спутника. Кроме того, есть тип мужчин, испытывающих потребность в более молодых избранницах, потому что ровесницы разочаровали. Чаще всего у таких людей недостаточно развит эмоциональный интеллект, они не были достаточно устойчивыми собеседниками, не имели высокого поста по сравнению с женщиной-ровесницей – где-то в чем-то проигрывали, и им необходимо испытать реванш.

Также выбор партнера младше может быть связан с потребностью в асимметрии: когда нужны власть и статус, которые нельзя получить за счет личностных характеристик, но можно за счет разницы возраста. Мужчина считает, что ему необязательно быть мудрым и ответственным, но если он старше, то автоматически получает качества взрослого и более важного в семье, добавила эксперт.

"Также у таких партнеров может быть страх старения. Таким мужчинам труднее выдерживать визуально, что у женщины могут быть морщины, фигура не такая подтянутая, и через это партнеру придется ярче видеть недостатки и признавать свою старость. Дело даже не в том, что спутница перестает возбуждать, – таким мужчинам приходится встречаться со своим несовершенством, что чаще всего они и не могут выдержать. Поэтому другая партнерша будто дает надежду: "Я еще здоров, силен, рядом со мной такая молодая, и я питаюсь ее жизненной энергией и вдохновением", – объяснила психолог.

При этом лечить, "чинить" и вкладываться во внешность избранницы не надо. С одной стороны, это в какой-то степени экономия, но с другой – иллюзия того, что "я сам возвращаюсь в свою молодость и немного забываю о теме старости, смерти, что нужно детям оказать заботу, купить квартиру или поучаствовать в образовании". Много фокуса перемещается на собственную жизненную активность, подчеркнула специалист.

"Еще один тип мужчин, который испытывает потребность в молодых девушках, – это те, кому не удалось по каким-то причинам вырастить дочь. В таком случае происходит прерывание контакта и подсознательная его компенсация: найти молодую девушку и с ней наладить отношения. Этот процесс – возможность погрузиться в свою жизнь, не сильно нагружаясь отношениями", – подчеркнула эксперт.

Такое поведение – избегание глубины и равновесия, потому что с партнером, с которым человек находится в балансе, равные права: каждый может испытывать трудность и ожидать поддержку. В свою очередь, в асимметричных отношениях чаще всего есть ведущий и ведомый, а также потребность не в полноценном партнере, а в том, кого можно повести и надавить, заключила Кардиакос.