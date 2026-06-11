Врач Дорофеева: VR-очки во время родов помогают вырабатывать гормон счастья

Российские врачи стали надевать женщинам VR-очки во время родов, сообщили СМИ. В плюсах и минусах такой идеи разбиралась Москва 24.

Перинатальный гаджет

Российские врачи стали использовать VR-очки во время родов: технологию применяют как часть терапии, сообщил телеграм-канал Baza.

Во время схваток женщине надевают гаджет, в котором она видит расслабляющие пейзажи. Суть метода заключается в отвлечении мозга от болевых ощущений и тревоги через сенсорный опыт. Для этого увиденное может дополняться голосовыми медитациями, дыхательными практиками или гипнотерапией, отметили журналисты.

В материале уточняется, что технологию уже применяют в профильных государственных учреждениях: например, в роддоме имени Семашко в Томске такие очки закупили роженицам в качестве немедикаментозного обезболивания. Это актуально для пациенток, которым по здоровью запрещена эпидуральная анестезия.

В качестве примера авторы публикации привели историю россиянки Марии, использовавшей в родах VR-очки. По словам девушки, сотрудники роддома абсолютно бесплатно предложили такой гаджет, когда начались болезненные схватки. В очках роженица почувствовала себя аквалангистом: смотрела на рыб, рифы и скатов. Голосовые подсказки и картинки помогали расслабляться, сосредоточиваться на дыхании и не бояться следующей схватки, поделилась она собственным опытом.

Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Антонина Дорофеева отметила в разговоре с Москвой 24, что роды – процесс болезненный, поэтому любые методы, помогающие женщине уменьшить дискомфорт или расслабиться, положительно сказываются на процессе.

По ее словам, на сегодняшний день в арсенале будущих мам уже есть альтернативные методы помощи: например, фитболы и расслабляющее освещение. Теперь к ним добавились и VR-очки, которые могут провоцировать выработку дофамина – гормона, отвечающего за удовольствие.





Антонина Дорофеева врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Однако важно понимать, что никто не будет показывать картинки в момент потуг, поскольку здесь нужна максимальная концентрация роженицы. Будущая мама должна четко слышать указания докторов, акушерок и медперсонала. Если ей говорят "тужься", требуется это делать, а не рассматривать звездное небо в очках.

По мнению эксперта, такая технология действительно может помочь именно в латентной фазе, то есть во время наиболее неприятного периода ожидания раскрытия шейки матки.

Полного расслабления в родах достичь очень сложно, но при комплексном использовании методов можно облегчить состояние, уточнила специалист.

Помеха?

Однако врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева, наоборот, уверена, что в использовании VR-очков во время родов нет никакой необходимости. По ее мнению, в этот момент женщине не должно ничего мешать.

В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что часто врачи рекомендуют роженицам даже убирать волосы в хвост, чтобы те не попадали на лицо. Такая мера помогает избежать помех, способных усугубить стресс и дискомфорт.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Даже обычные очки для зрения снимают, чтобы не мешали, что уж говорить о тяжелой VR-конструкции. Кроме того, учитывая жаркую погоду, сложно представить, как подобное устройство позволит расслабиться. Если у роженицы искривлена носовая перегородка (о чем она может не догадываться), при этом наблюдаются утренняя заложенность носа или длительные выделения, ношение VR-очков способно затруднить дыхание.

Врач предупредила, что такой гаджет способен стать отвлекающим фактором: роженица будет испытывать дискомфорт от ношения и думать о том, когда девайс нужно снять.

"К сожалению, сильные болевые ощущения во время схваток являются естественным физиологическим процессом, однако современное акушерство имеет в арсенале необходимые средства, которые используются для их уменьшения. Например, медикаментозные: врачи стараются подходить к вопросу их применения с максимальной ответственностью, рассматривая каждый конкретный случай индивидуально", – разъяснила эксперт.

По ее словам, также существуют немедикаментозные способы, которые хоть и уступают по эффективности, но все равно помогают расслабиться и уменьшить неприятные ощущения. Подобные техники преподают в школах материнства: к ним относятся специальные дыхательные упражнения, медитации, а также акупрессура, благодаря которой можно облегчить боль во время схваток, в том числе в поясничной и тазовой областях, заключила врач.

