Москвичи бронируют места на парковках игрушками, мотоциклами и автохламом

Споры за парковочные места во дворах нередко приводят к конфликтам и хитрым уловкам со стороны жителей. Чтобы решить этот вопрос, власти столицы увеличили коэффициент машино-мест на квартиры в современных ЖК. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Искать парковку 40 минут"

Фото: Агентство "Москва"

Поиск свободной парковки во дворах новостроек превращается по вечерам в настоящий квест. Чтобы выяснить, как долго местные жители ищут место для машины, журналисты телеканала Москва 24 проехались по ближайшему к столице Подмосковью. Одной из остановок стал жилой комплекс в Одинцове.

Подъехав к домам, корреспондент вместе с автолюбителем Павлом Заводовым увидели очередь из машин, владельцы которых тоже готовились испытать удачу.

"В данный момент мы уже можем наблюдать явные проблемы с парковкой. Люди встали на тротуарах, потому что, видимо, не хватает мест", – отметил Заводов.

В итоге поиски так и не увенчались успехом. Ближайшую стоянку удалось найти только на платной парковке, из-за чего автомобиль пришлось оставить в 2,5 километра от жилого комплекса, откуда путь до дома составил 28 минут. Не считая еще 22 минут, потраченных на поиски места поближе.



(в Мытищах – Прим. ред.) более 35% парковочных мест сейчас стали платными. Я, к сожалению, вынужден парковаться на платной парковке, потому что у нас, как и в подобного рода ЖК, парковочных мест не хватает.

Павел Заводов автолюбитель У насболее 35% парковочных мест сейчас стали платными. Я, к сожалению, вынужден парковаться на платной парковке, потому что у нас, как и в подобного рода ЖК, парковочных мест не хватает.

Такой дефицит заставил жителей изобретать новые способы борьбы за территорию, поэтому некоторые занимают ее, используя конусы, булыжники, детские игрушки, мотоциклы и даже старый автохлам. Последний по вечерам откатывают в сторону, а в освободившийся карман ставят нужное авто.

"И нам, соответственно, ничего не остается, только как парковаться либо в соседнем дворе, либо – вот. Как говорится: "До 16:00 не успел – ищи место". А если приезжаешь после 22:00, то тут можно ездить и по 40 минут", – рассказала телеканалу Москва 24 жительница одного из ЖК Татьяна Куличева.

При этом иногда места для авто "бронируют", используя более радикальные методы. В частности, жители одного из домов на севере Москвы установили сразу несколько шлагбаумов, перекрыв ими ряд парковочных карманов. Здесь же появились таблички, говорящие, что конструкции являются частной собственностью.

В итоге горожане начали задаваться вопросом, на каком основании жильцы соседнего дома буквально отняли территорию. Как рассказала журналистам местная жительница Марина Пантелеева, эта парковочная зона официально принадлежит ее дому, однако владельцы машин из соседней многоэтажки все равно решили оставлять свой транспорт именно здесь.





Марина Пантелеева лишилась парковки у дома Поставили шлагбаумы, причем спилили деревья, заасфальтировали и решили, что это их теперь парковка. Более того, начали после этого <...> сдавать свои места: предлагать нашим жильцам за деньги. На каком основании – непонятно.

Чтобы разобраться, кому именно принадлежит этот участок и насколько законно использование шлагбаумов, журналистам потребовалось изучить градостроительную карту Москвы и проверить межевание. На схеме четко видно, что за домом, который обвиняли в захвате мест, действительно закреплена придомовая территория. Этот земельный участок площадью почти 4 тысячи квадратных метров был официально оформлен и внесен в кадастр еще 2 года назад. Поскольку парковка со шлагбаумами полностью попадает в указанные границы, юридически действия жильцов оказались абсолютно законными, а возмущенные соседи, вероятно, просто не знали о существовании этой карты и по привычке считали парковочные места общими.

Новый регламент разгрузки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

При этом в марте 2026 года в столице начали действовать новые правила установки дворовых ограждений. Главное изменение как раз затронуло статус придомовой территории и ее постановки на кадастровый учет.

Как рассказал журналистам телеканала юрист Руслан Авдеев, теперь, если участок отмежеван и относится к общедомовому имуществу, его собственники имеют право решить – ставить шлагбаум или нет.





Руслан Авдеев юрист Сами же финансируют это мероприятие и обращаются за согласованием в департамент транспорта города Москвы. Если же участок пока не относится к общедомовому имуществу, то решение об установке, с подачи жильцов или самостоятельно, принимает Дептранс, и он же устанавливает плату со второго года использования этого шлагбаума.

Отсутствие парковочных мест иногда заставляет некоторых идти на крайние меры. Например, автовладелец Евгений Владыкин рассказал журналистам, что из-за сложившейся ситуации даже был вынужден оставлять машину в нескольких километрах от дома, а чтобы добираться до подъезда – пользоваться такси. На это уходило порядка 800 рублей в день.

Для решения проблемы во многих городах Подмосковья, вслед за столицей, начали обустраивать платные парковки. Такие зоны уже появились в Красногорске, Люберцах и Мытищах, что привело к положительным результатам – порядка на дорогах и во дворах стало заметно больше. В связи с этим эксперимент признали успешным и решили продолжить, поэтому в ближайшем будущем количество платных парковочных пространств в регионе увеличится. По расчетам специалистов, это поможет эффективнее разгрузить дворовые территории и улицы от личных автомобилей.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина



Марат Сибатулин министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Мы зачастую сталкиваемся с тем, что отсутствует возможность комфортной парковки из-за плотного трафика в тех или иных точках. Необходимо убрать запаркованность в местах притяжения, чтобы люди могли свободно, практически в любое время приезжать к точке назначения.

Однако если ситуация со старыми районами ясна, то дефицит парковочных мест в новых жилых комплексах вызывает вопросы о действующих нормативах их проектирования. По словам риелтора московской Ассоциации "Гильдия профессиональных риелторов" Юлии Зобниной, проблема кроется в экономике строительства.

Затраты на паркинг закладываются в общий бюджет проекта и напрямую повышают стоимость квадратного метра недвижимости. Из-за этого строительные компании в последние годы массово возводили малогабаритное жилье и однокомнатные квартиры, продажа которых приносит максимальную прибыль. Ситуацию усугубляли и заниженные государственные коэффициенты соотношения машино-мест и квартир, из-за чего парковок изначально не хватало на всех жителей, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Причем самое бюджетное машино-место на столичном рынке составляет 2 миллиона рублей и находится в ТиНАО. Если же смотреть ЖК в пределах МКАД, например в районе станции метро "Авиамоторная", парковочное место продается уже от 5,3 миллиона. В комплексе "Москва-Сити" объявления о продаже и вовсе начинаются от 7,5 миллиона.

Тем не менее летом 2026 года в столице начали действовать новые нормативы по обеспечению строящихся жилых комплексов машино-местами. Ожидается, что эти правила помогут увеличить количество парковок в новых микрорайонах.





Юлия Зобнина риелтор московской Ассоциации "Гильдия профессиональных риелторов" Сейчас, когда нормы изменились, машино-мест будет значительно больше в жилых комплексах, застройщику будет совершенно невыгодно строить форматы маленьких квартир. Все перейдут на строительство семейных форматов, которые будут составлять больше 60 метров, а на такие квартиры нужно значительно меньшее количество парковочных мест.

В противном случае подземные парковки будут возводиться не 2 этажа вниз, а 6 этажей, чтобы соблюсти современные коэффициенты, добавила Зобнина.

"Спецреп": парковочные войны

При этом наладить ситуацию с парковками можно еще на этапе строительства недвижимости. Как рассказала телеканалу Москва 24 директор по маркетингу одной из строительных компаний Екатерина Наливайко, в одном из современных ЖК, рассчитанном на 3 тысячи квартир, удалось создать подземный паркинг на 640 мест. В целом же показатель обеспеченности машино-местами в проекте составляет 1 к 3.





Екатерина Наливайко директор по маркетингу строительной компании С этого лета увеличился коэффициент машино-мест на количество квартир. Но строительство подземного и наземного паркингов – достаточно дорогостоящее удовольствие, и не все проекты комфорт-класса к этому пришли на текущий момент.

Однако, по словам специалиста, прибыльность продажи парковочных мест для застройщиков относительно невелика. В среднем себестоимость строительства одного "кармана" в подземном паркинге доходит до 2 миллионов рублей, в то время как продается он на 500 тысяч дороже.

"Залить подземный паркинг составляет практически 30% от всего объема монолитных работ достаточно большой многоэтажки", – объяснила специалист.

При этом при строительстве паркинга устанавливаются очень дорогие инженерные системы, пожаротушение, дымоотведение. А все это, конечно, достаточно большие издержки застройщика.