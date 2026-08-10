"Веселый молочник" Уолкер надеется, что его семья получит гражданство РФ до конца года

"Веселый молочник" Джастас Уолкер рассчитывает, что его семья сможет получить российское гражданство до конца текущего года, сообщают СМИ. Что известно о ситуации с родными звезды интернета, – в материале Москвы 24.

Миграционный вопрос

Популярный в России американский фермер Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", вернулся в инфополе 7 августа. Тогда он выложил в своих соцсетях первое за долгое время видео: в нем Уолкер поделился страхами о предстоящем выдворении его семьи – жены и троих дочерей – из России.

"Знаю, что давно не записывал видео, аж с весны <…> Этим летом занимались стройкой нашего туристического объекта "экокемпинга" и сделали большой прогресс. Надеялся, что на днях выложу видео, приглашая в гости. Но, к сожалению, тут позвонили с информацией и сказали, что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок", – прояснил он ситуацию на личной странице.

Уолкер собирался выяснить детали вопроса и лично увидеть документы. По его словам, семья собиралась искать любую возможность, чтобы избежать депортации и оспорить решение. Фермер признался, что впереди их ждет сложный период, и даже попросил подписчиков помолиться о семье.



Джастас Уолкер фермер В этом году мы вложили почти все, что накоплено, в стройку базы и дома. Если сейчас все-таки придется уехать, на оплату юриста, апелляции, сбор документов и билеты на самолет потребуется около 900 тысяч. На руках есть приблизительно 400 тысяч. <…> Мы никак не хотим уезжать из России, это не является нашим желанием. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, вкладываться. Постараюсь выложить видео с итогом похода в УФМС.

Источники ТАСС пояснили, что по статье 18.8 КоАП РФ граждане, планирующие оставаться в РФ дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции через посещение ведомства или письмом через почту. При этом сам фермер заявил, что родные гостят в Красноярске и не смогут явиться, поэтому он пойдет в УФМС сам. Слово мужчина сдержал и действительно отправился в Барнаул.

Уже 10-го числа стало известно, что близкие Джастаса остаются в стране и рассчитывают получить гражданство до конца 2026 года.



Джастас Уолкер фермер Это какое-то недопонимание, недоразумение. <...> Поэтому, собственно говоря, вот новости. На сегодняшний день мы возвращаемся домой. Вот, домой едем, все нормально. Распаковываем чемоданы, дальше живем.

"Мы подаем на гражданство. <...> Вообще это вопрос по дате непонятный. Там три-четыре месяца на решение. Надеемся перед Новым годом получить уже", – уточнил он.

"Не то же самое, что сходить в ГИБДД"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/justusdwalker

Все произошло из-за того, что жена и дети фермера вовремя не продлили вид на жительство в России. В отличие от главы семейства они сохраняют статус граждан США и находятся в России по ВНЖ. В начале августа семья пропустила обязательный визит в УФМС, потому что жена фермера в этот момент была в Красноярском крае.

При этом сам Джастас признался, что просрочка документов не была для них новостью, сообщает "КП"-Барнаул".

"Все эти комментарии в интернете: "Да он тупой, да он ничего не понимает". Я живу 15 лет в России. Понятное дело, что каждый год мы подтверждаем проживание – вид на жительство", – объяснил фермер.

По словам Джастаса, документ нужно подавать дважды в год, но в 2025 году семья уезжала в Америку и пропустила все сроки. Вернувшись, они подали документы, но получили три административных штрафа. Семья тогда не стала оспаривать решение и спокойно оплатила их.

Кроме того, он объяснил, что получение гражданства для жены и троих дочерей – это не вопрос желания, а сложная и затяжная процедура. В УФМС постоянно запрашивают новые документы, часть из которых нужно присылать из Штатов, а это сегодня крайне непросто.





Джастас Уолкер фермер Это не то же самое, что сходить в ГИБДД, как, к примеру, жена получала права на машину. Мы в этом году собирались осенью подавать на гражданство, у меня целая куча документов для этого собрана. Надо бы получить, пока детям не исполнилось 18 лет (дочкам 16, 14 и 11 лет). Мы видим свою судьбу, свое будущее именно в России. Наш бизнес здесь, хозяйство здесь, друзья, церковь, служение, наш смысл жить.

"Я 12 лет получал свое гражданство. Начал заниматься этим в 2010 году, получил в 2022-м. И поэтому мы делали потихоньку все, собирали документы", – объяснил мужчина.

Уолкер заявил, что на сегодняшний день все бумаги уже готовы. Эту информацию подтвердила и официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ни слова по-русски

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/justusdwalker

Джастас Уолкер родился в 1982 году в США, но вырос не в обычном пригороде, а в лесной глуши штата Айдахо. Родители-протестанты намеренно изолировали семью от внешнего мира.

Знакомство Уолкера с Россией состоялось в 1994 году. Тогда 12-летний американец вместе с родителями-миссионерами поселился в красноярском поселке Осиновый Мыс. Они не понимали ни слова по-русски – пришлось начинать с нуля. При этом язык дался быстро: помогли новые друзья-односельчане. Впоследствии он рассказывал журналистам, что доброта и открытость впечатлили подростка сильнее, чем суровая сибирская природа.

В 2000 году вся семья вернулась в США, но уже в 2004-м Джастас снова уехал в Осиновый Мыс, где открыл пилораму – бизнес пошел успешно. В 2007-м он познакомился с Ребеккой, которая прилетела из Штатов в Сибирь как волонтер. Уже через два года пара поженилась.

Переезд, казалось, давал Джастасу все, что нужно для спокойной жизни, однако не подошел климат. Астма, которая до этого не доставляла серьезных проблем, начала резко обостряться, и стало понятно: нужно искать другое место. К тому времени, к 2016 году, мужчина уже успел изъездить множество регионов России.



Идеальный вариант нашелся на Алтае: воздух там оказался самым подходящим для него. Именно здесь, в десяти километрах от поселка Степное, семья купила участок и начала обустраивать хозяйство буквально с нуля. Так начался новый этап жизни Уолкера в России.

Широкую известность мужчина приобрел в 2014 году, когда появился в телевизионном сюжете. Заразительный смех и фраза "Не будет вашего итальянского сыра!" разлетелись по интернету и превратили Уолкера в "веселого молочника".

Кроме того, фермер активно ведет соцсети: публикует рассказы о быте, проблемах (включая нашествие плесени) и способах их решения. Для развития хозяйства он прибегает к краудфандингу – так собирает деньги на транспорт и оборудование для возобновляемой энергии.