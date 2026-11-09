SHOT: просмотр рилсов стал причиной геморроя у российских зумеров

Долгий просмотр соцсетей в туалете и неправильное питание стали причинами геморроя у зумеров, утверждают СМИ. Что делать в таком случае и как профилактировать заболевание, разбиралась Москва 24.

Каждый в группе риска?

Длительное пребывание в туалете с телефоном и вредная еда все чаще становятся триггерами появления геморроя у зумеров. За последние годы число обращений к специалистам с такой проблемой выросло в два раза, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, резкий рост заболеваемости связан главным образом с сидячим образом жизни: некоторые пациенты признаются, что их проблемы начались после долгого просмотра видео в туалете. Также среди причин отмечаются неправильное питание и дефицит клетчатки в рационе.

Кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог Борис Солтанов согласился в разговоре с Москвой 24, что такая проблема действительно может быть. Дело в том, что длительное сидение туалете с телефоном, книгой или другим отвлекающим фактором усиливает приток крови к органам малого таза. Это приводит к застою крови в венах и набуханию геморроидальных узлов.

Однако все это характерно не только для зумеров, но и для любого, кто ведет малоподвижный образ жизни, отметил эксперт.





Борис Солтанов кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог Также причины – неправильное питание и недостаток клетчатки. Белковая и сильно обработанная пища не обладает достаточным раздражающим эффектом на кишечную стенку, из-за чего замедляется перистальтика и появляются запоры. Клетчатка помогает этого избежать, поэтому является одним из главных показаний для пациентов, страдающих нарушением стула.

Специалист также объяснил, что спровоцировать подобные проблемы может практически любой фактор, включая стресс. Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на желудочно-кишечный тракт: оно способно вызвать нарушение перистальтики и привести к сбою в опорожнении кишечника.

"Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний человечества, и многие находятся в группе риска. Длительное стояние или сидение, любая вынужденная статичная поза – все это приводит к застою крови в области таза. Поэтому выделить какую-то одну определенную категорию людей невозможно, от проблемы не застрахован никто", – рассказал эксперт.

Как обезопасить себя?

Вместе с тем заведующий отделением колопроктологии Федеральный научно-клинический центра ФМБА России Александр Соломка добавил, что на проблему в том числе влияет наследственный фактор. Если заболевание было у родителей, с высокой вероятностью оно проявится и у детей, объяснил эксперт Москве 24.

Кроме того, причинами могут стать чрезмерная физическая нагрузка после длительного перерыва и употребление острой, жирной, соленой пищи и алкоголя в избыточном количестве.





Александр Соломка заведующий отделением колопроктологии Федеральный научно-клинический центра ФМБА России Однако больше всего влияет сочетание нескольких факторов: когда они складываются вместе, воздействие становится более сильным. Например, если человек поехал на шашлыки, нарушил привычную диету и при этом потрудился. После таких моментов часто обращаются с обострениями.

Александр Соломка подчеркнул, что для профилактики и предотвращения обострений необходимо скорректировать питание, привычки и физическую активность. Кроме того, стоит ограничить время пребывания в туалете: оно не должно превышать 5 минут.

"При сидячем образе жизни обязательны перерывы: каждые 40–60 минут необходимо вставать и спокойно ходить хотя бы 5 минут, чтобы разогнать застой крови в малом тазу. Приседания или интенсивная нагрузка сразу не требуются", – объяснил он.

Кроме того, физическая нагрузка в тренажерном зале должна наращиваться постепенно, заключил эксперт.

При возникновении трудностей Борис Солтанов порекомендовал обратиться к врачу, который после очного осмотра должен подобрать индивидуальную терапию.





Борис Солтанов кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог Как правило, лечение носит комплексный характер. Главным образом это медикаментозная терапия в формате таблеток, а также местное лечение в виде мазей и свечей. Параллельно обязательно проводится регуляция стула. Важной частью лечения остаются общие рекомендации по изменению образа жизни.

В зависимости от ситуации врач также может дополнить схему специальными упражнениями для улучшения кровообращения в малом тазу, заключил Солтанов.

