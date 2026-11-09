SHOT: просмотр рилсов стал причиной геморроя у российских зумеров

Долгий просмотр соцсетей в туалете и неправильное питание стали причинами геморроя у зумеров, утверждают СМИ. Что делать в таком случае и как профилактировать заболевание, разбиралась Москва 24.
Каждый в группе риска?
Длительное пребывание в туалете с телефоном и вредная еда все чаще становятся триггерами появления геморроя у зумеров. За последние годы число обращений к специалистам с такой проблемой выросло в два раза, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным СМИ, резкий рост заболеваемости связан главным образом с сидячим образом жизни: некоторые пациенты признаются, что их проблемы начались после долгого просмотра видео в туалете. Также среди причин отмечаются неправильное питание и дефицит клетчатки в рационе.
Кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог Борис Солтанов согласился в разговоре с Москвой 24, что такая проблема действительно может быть. Дело в том, что длительное сидение туалете с телефоном, книгой или другим отвлекающим фактором усиливает приток крови к органам малого таза. Это приводит к застою крови в венах и набуханию геморроидальных узлов.
Однако все это характерно не только для зумеров, но и для любого, кто ведет малоподвижный образ жизни, отметил эксперт.
Специалист также объяснил, что спровоцировать подобные проблемы может практически любой фактор, включая стресс. Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на желудочно-кишечный тракт: оно способно вызвать нарушение перистальтики и привести к сбою в опорожнении кишечника.
"Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний человечества, и многие находятся в группе риска. Длительное стояние или сидение, любая вынужденная статичная поза – все это приводит к застою крови в области таза. Поэтому выделить какую-то одну определенную категорию людей невозможно, от проблемы не застрахован никто", – рассказал эксперт.
Как обезопасить себя?
Вместе с тем заведующий отделением колопроктологии Федеральный научно-клинический центра ФМБА России Александр Соломка добавил, что на проблему в том числе влияет наследственный фактор. Если заболевание было у родителей, с высокой вероятностью оно проявится и у детей, объяснил эксперт Москве 24.
Кроме того, причинами могут стать чрезмерная физическая нагрузка после длительного перерыва и употребление острой, жирной, соленой пищи и алкоголя в избыточном количестве.
Александр Соломка подчеркнул, что для профилактики и предотвращения обострений необходимо скорректировать питание, привычки и физическую активность. Кроме того, стоит ограничить время пребывания в туалете: оно не должно превышать 5 минут.
"При сидячем образе жизни обязательны перерывы: каждые 40–60 минут необходимо вставать и спокойно ходить хотя бы 5 минут, чтобы разогнать застой крови в малом тазу. Приседания или интенсивная нагрузка сразу не требуются", – объяснил он.
Кроме того, физическая нагрузка в тренажерном зале должна наращиваться постепенно, заключил эксперт.
При возникновении трудностей Борис Солтанов порекомендовал обратиться к врачу, который после очного осмотра должен подобрать индивидуальную терапию.
В зависимости от ситуации врач также может дополнить схему специальными упражнениями для улучшения кровообращения в малом тазу, заключил Солтанов.