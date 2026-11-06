Московский зоопарк приглашает посетить "Йогу на глубине" в ноябре 2026 года

Посетить археологический музей на семиметровой глубине, создать ювелирное украшение, а также разобраться в творчестве Владимира Маяковского можно в столице в выходные, 7 и 8 ноября. Подробнее – в нашем материале.

От знаковых поэтов до художников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мемориальная квартира поэта Андрея Белого предлагает посетителям ознакомиться с биографией и творчеством писателя Серебряного века в грядущие выходные. Сам музей располагается в доме ну углу Арбата и Денежного переулка, где поэт прожил 26 лет.

Образование писатель также получил недалеко: сначала обучался в частной гимназии Льва Поливанова на Пречистенке, а затем окончил Императорский Московский университет. Именно в этих местах Борис Бугаев сформировался как литератор-модернист и лидер московских символистов под псевдонимом Андрей Белый.

Кроме того, 7 ноября можно посетить выставку "Маяковский читает" в Студенецком переулке. Экспозиция посвящена литературе, которой увлекался поэт, и ее влиянию на становление авторского стиля. Организаторы собрали редкие экспонаты: фондовые издания Государственного музея В. В. Маяковского, книги из коллекции семьи Брик, тома со специальными дарственными отметками и архивные документы.

"Есенин-центр" также подготовил 3 экспозиции, раскрывающие биографию и творческое наследие Сергея Есенина. Первая, выставка "Поэт в типографии", посвящена периоду работы автора в сфере книгопечатания, где состоялись его первые публикации. Вторая, "Мне приснилось рязанское небо…", воссоздаст атмосферу крестьянского быта рубежа XIX и XX веков с помощью сотни экспонатов.

Третьей экспозицией стала юбилейная выставка "Память о поэте", которая показывает историю формирования музейной коллекции. Организаторы проследили весь процесс сохранения наследия: от первых попыток сберечь рукописи и личные вещи Есенина до создания музея. Посетить все получится как 7, так и 8 ноября.

В эти же дни гостей приглашают заглянуть в музей В. А. Тропинина. Он был открыт в 1969 году на основе частной коллекции Феликса Вишневского, передавшего картины городу. Сегодня в старинном доме в Замоскворечье хранится более 3 тысяч произведений отечественной и западноевропейской живописи, графики, мебели и предметов декоративно-прикладного искусства.

Главной ценностью фонда является собрание полотен портретиста Василия Тропинина. Его работы детально воссоздают культурную жизнь, традиции и эстетику Москвы первой половины XIX века. В залах представлены портреты современников художника.

Кроме того, в галерее "Здесь на Таганке" открылась выставка "XXI век о веке XX. История современного искусства", которую также можно посетить в грядущие выходные. Экспозиция наглядно объясняет, как развивалось искусство прошлого века, а также отвечает на вопросы, в чем феномен "Черного квадрата", по какой причине работы, похожие на детские рисунки, выставляются в музеях, а также как интернет-картинки и NFT достигают миллионной стоимости. Разобраться в теме помогает аудиогид, который расскажет о тонкостях искусства и его влиянии на мир.

Необычные музеи и мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помимо творческой программы, в грядущие выходные пройдут и другие события. Например, 8 ноября Музей археологии Москвы предлагает гостям посетить главную экспозицию и временные выставки.

Учреждение находится в подземном павильоне на семиметровой глубине – в том самом месте, где в 1993–1996 годах проходили масштабные раскопки. Открытый в 1997 году, музей рассказывает о жизни средневековой Москвы, прошлом Манежной площади и особенностях работы археологов. Здесь можно проследить историю столицы от палеолита до XIX века.

Также в арт-кластере "Красный Октябрь" 7 и 8 ноября приглашают на авторскую экскурсию, где получится узнать историю кондитерской фабрики. Сотрудник предприятия поделится редкими фактами и расскажет, как развивалось производство.

Сначала гостей ждет прогулка по территории бывшей фабрики, благодаря чему можно будет увидеть исторические корпуса и узнать о комплексе многое, начиная с дореволюционных времен. После этого все отправятся в шоколадную студию. Там пройдет мастер-класс, где каждый сможет приготовить дубайский шоколад и забрать его с собой.

В кинопарке "Москино" 7 и 8 ноября приглашают посетить программу "Киновыходные". Гости смогут увидеть ковбойское шоу и уличные представления, сходить на мастер-классы и поучаствовать в постановочных съемках. Каждый желающий узнает, как устроено кинопроизводство. Входной билет позволит посетить часовую автобусно-пешеходную экскурсию по декорациям.

Кроме того, научиться делать ювелирные изделия в технике горячей эмали можно на мастер-классе в арт-резиденции музея "Эмалис". Сначала гостям расскажут о секретах обжига, правилах подбора орнаментов, сочетании цветов и тонкостях обработки металла. Дальше участники перейдут к практике и под руководством ювелира создадут брошь, подвеску, браслет или кольцо на выбор. Мастер подскажет порядок шагов и поможет определиться с цветовой гаммой. Эту же технологию горячей эмали в свое время использовали ювелиры Фаберже.

Для тех, кто хочет провести время с пользой для здоровья, организуют занятия йогой в павильоне "Ластоногие" Московского зоопарка. На тренировки приглашают гостей от 16 лет, причем опыт и уровень подготовки значения не имеют. Участники смогут не только выполнять асаны, но и наблюдать за морскими котиками, сивучами и моржами. Покупать отдельный билет для входа в зоопарк не нужно – он уже входит в общую стоимость. Коврики для занятий всем выдадут прямо на месте.

Все подробности мероприятий, включая стоимость, можно узнать по ссылке.

