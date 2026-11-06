Стал известен бытовой райдер Надежды Кадышевой, вдвое снизившей гонорар

Надежда Кадышева снизила стоимость своих выступлений с 20 до 10 миллионов рублей, сообщили СМИ. Что происходит с карьерой народной артистки РФ – в материале Москвы 24.

Команда идет навстречу заказчикам

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народная артистка России Надежда Кадышева снизила стоимость своего выхода на сцену с 20 миллионов до 10 миллионов рублей, однако спрос на выступления певицы и ее команды невысокий. При этом в прошлом году гонорар Кадышевой за новогодние концерты достигал 50 миллионов рублей.

Также, по данным СМИ, команда пошла навстречу заказчикам по затратам на техническое оснащение – техрайдер оценивается примерно в 3 миллиона рублей. Кроме того, достаточно скромные требования у самой Кадышевой: она просит две гримерки, диван, зеркало, а также воду, бананы и чай. Уточняется, что выступление певицы вместе с мужем, музыкантом Александром Костюком, и сыном Григорием длится 30 минут.

Несмотря на сниженную цену за выступление, на начало декабря и праздники забронированы только три корпоратива и два концерта, отметили журналисты.

Параллельно переносятся другие мероприятия артистки: сначала она должна была выступить 22 августа на сцене Ярославля, но концерт сдвинули на 8 ноября, а в итоге и вовсе отменили. Похожая ситуация сложилась с шоу в Екатеринбурге – его перенесли на полгода вперед.

В свою очередь, продюсер Сергей Дворцов связал снижение гонораров певицы за концерты с тем, что ее доходами заинтересовались налоговые органы.





Сергей Дворцов продюсер Популярность у нее никак не падает. Она прекрасно понимает, что у нее гонорар, как у примадонны – за 20 миллионов рублей. Скорее всего, здесь уже налоговая заинтересовалась или другие органы.

Также продюсер отметил, что Кадышева может постепенно начать терять интерес аудитории, но в 2026 году спрос на выступления у заказчиков все еще сохраняется.

Аншлаги и каверы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

На Надежду Кадышеву и ее коллектив "Золотое кольцо" обрушилась новая волна популярности в конце 2024-го. После этого 2 года назад молодежь массово снимала под ее песни видеоролики, делала ремиксы, скупала билеты на концерты, приглашала певицу на свадьбы и корпоративы.

В 2024 году Кадышева смогла стать одной из самых популярных артисток среди молодого поколения. Прослушивания ее песен на стримингах выросли в семь раз, а наиболее ощутимый всплеск интереса был зафиксирован в августе того года.

Музыковед Сергей Уваров объяснил резкую популярность Кадышевой всплеском интереса к квазифольклорной стилистике и "поиском культурной идентичности в эпоху интернет-мемов".

При этом продюсер Павел Руденко связал новую волну востребованности артистки и ее ансамбля с актуальной повесткой в стране, когда Россия пытается представить себя на международной арене через национальную культуру. Происходящее он назвал "имиджевым моментом".

Тогда же Руденко отмечал, что тренд на народную музыку продержится максимум 2 года и популярность Кадышевой пойдет на спад. Это в том числе связано с тем, что певица не выпускает новые треки, подчеркнул эксперт.

Уже в ноябре 2025 года выяснилось, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой России – она установила рекордную сумму за 40-минутный концерт. Как сообщали СМИ, выступление певицы на корпоративе стоило 25 миллионов рублей. При этом цена росла по мере приближения новогодних праздников, а график певицы год назад до января был плотно расписан.

Проблемы с судами

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

При этом в 2026 году Кадышева столкнулась с рядом проблем. В начале сентября стало известно, что театр "Золотое кольцо", учредителем которого является ее сын Григорий, задолжал налоговой более 2,5 миллиона рублей.

Из этой суммы почти 1,2 миллиона пришлось на страховые взносы, еще 583 тысяч рублей – налоги на прибыль, 550 тысяч – налог на имущество организации, 217 тысяч – на доходы физических лиц и почти 19 тысяч – транспортный налог. Также было начислено 4 тысячи рублей пеней.

Помимо этого, у театра возникли проблемы и с контрагентами. Акционерное общество "Дворец спорта" подало иск о взыскании с театра средств за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Стороны заключили мировое соглашение и театр обязался выплатить 200 тысяч рублей неустойки, 932,5 тысячи неосновательного обогащения и 23,9 тысячи госпошлины. Но в установленный срок театр сумму не перечислил, из-за чего судебные приставы начали принудительно взыскивать с него 200 тысяч рублей.

До этого Российское авторское общество (РАО) также направило в суд иск к "Золотому кольцу" о взыскании 100 тысяч рублей. Причины тогда не раскрывались, но ранее театр уже получал иск от РАО: причиной стало использование без разрешения двух музыкальных композиций во время концерта 11 апреля 2025 года в зале "Москва" – "Россия – Русь" (авторы – Виктор и Ксения Пеленягрэ) и "Течет ручей" (авторы – Петр Черняев и Наталья Трушина).