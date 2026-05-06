Власти Канарских островов отказались принимать судно, где произошла вспышка хантавируса

Случай заражения смертельно опасным хантавирусом Андес выявлен в Швейцарии, сообщили местные власти 6 мая. Заболевший был пассажиром круизного судна в Атлантике, где ранее произошла крупная вспышка инфекции. Ждать ли новой пандемии – в материале Москвы 24.

"Передача от человека к человеку"

Заражение хантавирусом выявлено в Швейцарии: пострадавшего поместили на лечение в университетскую больницу Цюриха, рассказали в кабмине конфедерации 6 мая.

По данным властей, пациент вместе с женой путешествовал по Атлантике из Аргентины в Кабо-Верде на круизном судне MV Hondius, где ранее произошла вспышка заболевания. Лабораторные исследования подтвердили у него вирус Андес – одну из наиболее опасных разновидностей хантавируса. Супругу заболевшего также поместили на карантин.

"Случаи хантавирусной лихорадки в Швейцарии редки. В последние годы регистрировалось от 0 до 6 случаев в год, большинство из которых были вызваны инфекциями, приобретенными за границей", – сообщается в пресс-релизе кабмина.



Вирус Андес является одной из самых опасных разновидностей хантавируса, так как доказана возможность его передачи от человека к человеку при тесном контакте. Его естественный переносчик – длиннохвостый рисовый хомячок (Oligoryzomys longicaudatus). Заражение вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром – тяжелое поражение легких и сердечно-сосудистой системы с высоким риском смерти. По официальным данным, чаще всего такие случаи фиксировались в Аргентине, Чили, Боливии и Бразилии.



Ранее о том, что вспышку на судне вызвал вирус Андес, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом представитель компании-владельца судна сообщал журналистам, что в экипаж входят один гражданин России и пять украинцев, а среди пассажиров есть представители Испании, Франции, Великобритании, США и других государств. Всего на борту находятся порядка 150 человек.

Общее число заразившихся достигло, по разным данным, от семи до восьми человек, трое из которых скончались. Граждан РФ среди пострадавших нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Как отметила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям ВОЗ Мария Ван Керкхове на брифинге, во время круиза лайнер делал остановку на некоторых африканских островах, где много грызунов.





Мария Ван Керкхове исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям ВОЗ Возможно, для некоторых других предполагаемых случаев источником заражения стали именно эти острова. Однако мы также считаем, что среди тесно контактировавших людей, например супругов и тех, кто делил вместе каюты, могла происходить передача инфекции от человека к человеку.

В настоящее время судно находится недалеко от Кабо-Верде. По просьбе ВОЗ, корабль согласилась принять власти Испании, выбрав для этого Канарские острова. Все иностранные пассажиры будут репатриированы через европейский механизм гражданской защиты, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. По ее словам, остающиеся на борту пассажиры и члены экипажа симптомов не проявляют.

Однако глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что из соображений безопасности не может позволить лайнеру пришвартоваться. Для прояснения ситуации он запросил срочный разговор или встречу с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Новая пандемия?

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в соцсети X 6 мая, что в настоящее время ситуация с распространением нового вируса не вызывает опасений.





Тедрос Адханом Гебрейесус генеральный директор ВОЗ На данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким.

По словам специалиста, организация взаимодействует с операторами судна для тщательного мониторинга состояния здоровья пассажиров и членов экипажа. Также ВОЗ сотрудничает с затронутыми странами для надлежащего медицинского наблюдения и эвакуации.

Отдельно Гебрейесус подчеркнул, что не считает ситуацию похожей на ранние этапы пандемии COVID-19.

Министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи заявил в выступлении перед комитетом по здравоохранению национального парламента 6 мая, что передача вируса Андес редка и происходит при тесном личном контакте. По его словам, не стоит поддаваться панике, но нужно проявлять осторожность. Медицинские власти страны делают все необходимое, чтобы не допустить распространения вируса в ЮАР, подчеркнул министр.

При этом в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что не располагают доказательствами распространения хантавируса в странах континента.

"Africa CDC продолжает пристально следить за локальной вспышкой хантавирусной инфекции, произошедшей в ходе международного морского круиза. Несмотря на выявленные среди пассажиров случаи заражения, на данный момент нет доказательств распространения вируса в странах Африки. Риск заражения для населения остается низким", – сказано в сообщении организации в соцсетях.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил в разговоре с РИА Новости, что хантавирусы в последний раз проявлялись в России в Краснодарском крае в 2009 году. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%, отметил он.

По его словам, заболеть можно при тесном контакте с грызунами, их мочой и слюной, особенно при вдыхании пыли в закрытых, долго не использовавшихся помещениях. При этом Онищенко подтвердил, что вирус затруднительно передается от человека к человеку.

