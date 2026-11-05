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05 ноября, 19:35

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Биолог Хряпин: тараканов, клопов и муравьев можно принести домой с б/у техникой

Сверх комплекта: москвич купил б/у технику с плесенью и тараканами внутри

Житель столицы купил подержанную бытовую технику с плесенью и тараканами внутри. Эксперты предупредили, что это не все опасности, которые могут поджидать новых владельцев. Как проверить наличие подобных дефектов до приобретения и что делать в такой ситуации, разбиралась Москва 24.

Лишай в подарок?

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

При приобретении техники с рук потенциальные владельцы обычно проверяют ее внешний вид, работоспособность и цену, но не все задумываются, что скрывается внутри.

Житель столицы Андрей рассказал Москве 24, что при рождении ребенка они с женой решили покупать для малыша на вторичном рынке те приборы, которые нужны буквально на несколько месяцев. Первым приобретением стал подогреватель бутылочек: продавцом была обычная мама, а не перекупщик.

Дома Андрей решил почистить прибор парогенератором и обнаружил, что из полостей выходит черный налет, очень похожий на плесень. На его вопрос продавец ответила, что смесь несколько раз проливали на ручку.

Очень приличные, вежливые люди, которые сами вряд ли осознавали, что передают дальше прибор с плесенью, – все-таки это сделали.
Андрей
владелец проблемной техники

Следующей покупкой стал блендер для приготовления ребенку супов-пюре. Продавцом снова оказалась приятная семья, но стоило принести устройство домой, как из корпуса полезли тараканы. Прибор завернули в мусорный пакет и сразу выбросили.

Также Андрей слышал историю, как девушка купила с рук увлажнитель с вращающимися дисками, и после начала использования у ее ребенка появились высыпания. Врач подтвердил, что причиной проблемы стал именно прибор. Когда она написала бывшему владельцу увлажнителя, тот ответил, что у него опоясывающий лишай, и заблокировал ее.

Проверить невозможно

Фото: 123RF.com/olegdudko

Мастер по ремонту техники Наталья Гайфуллина в разговоре с Москвой 24 пояснила, что насекомые способны спокойно существовать внутри б/у техники и оставлять следы жизнедеятельности. То же самое касается плесени и грибка: влажная среда и плохая вентиляция создают вполне комфортные условия, а снаружи их наличие заметно далеко не всегда.

При покупке можно только визуально оценить чистоту – например, у микроволновых печей проверить вентиляционные отверстия, тарелку, ролики, а также включить прибор и убедиться, что он работает. На этом возможности покупателя, по сути, заканчиваются. Остальное скрыто: чтобы оценить общее состояние – загрязнения, следы ремонта, износ узлов – нужно разбирать технику.
Наталья Гайфуллина
мастер по ремонту техники

Продавец чаще всего не заинтересован в том, чтобы лезли внутрь устройства, но без этого реальную картину не увидеть, отметила Гайфуллина.

Если же техника с рук сломается, ремонт упирается в наличие запасных деталей на конкретную модель и рентабельность. Когда поврежденный элемент редкий или его стоимость сопоставима с ценой самого устройства, работы теряют смысл. Поэтому при покупке б/у техники стоит заранее принять, что часть рисков клиент берет на себя, добавила мастер.

Как дезинфицировать?

Фото: 123RF.com/seenad

Перед использованием товара с рук необходимо его обработать, рассказала Москве 24 аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

"Есть специальные составы, которые можно применять для нейтрализации очагов плесени, в том числе на пластике и металлических конструкциях. Пыль, в частности клещевая, достаточно легко убирается обычной водой, а в идеале – паром", – сказала она.

Если в технике есть мягкие элементы, можно применить ультрафиолет, чтобы избавиться от пылевых клещей, добавила эксперт.

В целом среди аллергенов в б/у вещах распространены плесневые грибки, пылевые аллергены и насекомые. Обычно техника больше ничем не загрязнена. При этом есть неспецифические раздражители, если пластик некачественный и выделяет вещества. Справиться с основными аллергенами на маленькой площади, как правило, не составляет большого труда.
Елена Москаева
аллерголог-иммунолог

То, что с техникой что-то не так, можно понять по ряду симптомов. В частности, у аллергиков возникает зуд в районе глаз и носа. Также организм пытается уменьшить контакт с веществом, поэтому выделяется слизь из носа, появляется слезотечение из глаз, может быть чихание или выраженный кашель. Все силы организма направлены на то, чтобы удалить аллерген, пояснила врач.

Биолог, энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что в предмете с вторичного рынка могут быть не только тараканы, но и клопы, муравьи и жуки.

"Дальше все зависит от того, на какой стадии удалось обнаружить проблему. Одно дело, когда сразу вскрыли технику и нашли насекомых внутри: тогда действовать проще – достаточно обработать предмет и дом на случай, если кто-то сбежал. Другое, когда вещь поставили, а насекомые из нее ушли и закрепились в квартире, начали размножаться. Здесь стратегия борьбы будет совсем другой: нужно уничтожить и самих насекомых, и их яйца", – рассказал он.

Самостоятельно избавиться можно, если использовать грамотную химию и ответственно подходить к обработке всех труднодоступных мест. Вопрос в том, чтобы вовремя начать. Инсектицидных средств огромное количество, и выбирать нужно исходя из того, с чем именно человек столкнулся.
Роман Хряпин
биолог, энтомолог

Поэтому первый шаг – понять, что принес новый владелец, а дальше строить стратегию борьбы. Каждый случай индивидуален: нужно ориентироваться на описание конкретного химического средства, а лучше стоит попросить совет у сотрудника специализированного магазина, заключил эксперт.

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