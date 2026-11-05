Бывшая жена скандального театрального педагога Артема Давыдова обвинила его в насилии

Бывшая жена театрального репетитора Артема Давыдова, которого ученицы обвинили в домогательствах, опубликовала видео с подробным рассказом о физическом насилии с его стороны. Что известно о скандале, в материале Москвы 24.

"Запихивал обручальное кольцо в рот"

Бывшая супруга театрального репетитора Артема Давыдова Елизавета, которого несколько учениц обвинили в октябре в домогательствах, опубликовала видео: в нем она рассказала о физическом насилии в отношениях с ним – ударах в лицо, плевках, удушении, скручивании рук и "запихивании обручального кольца в рот".

Ролик Елизавета выложила в ответ на заявление Давыдова, который в личном блоге опроверг ее ранние обвинения, отметив, что "никогда не поднимал руку на бывшую супругу". Например, летом девушка показала на фото синяки, подписав снимок: "Записываемся на курсы? Все в театральный".





Елизавета бывшая жена театрального педагога Артема Давыдова Если удары в лицо, о стену, пинки, плевки в мое лицо, запихивание обручального кольца мне в рот, скручивание рук, таскание за волосы и удушения – если это все не избиение, то да, получается, не бил.

Женщина рассказала, что подвергалась нападениям со стороны бывшего мужа, даже когда у нее на руках находилась их маленькая дочь.

"Мне было до боли страшно, когда Артем душил меня на балконе, когда на моих руках была наша 3-месячная дочка. Когда я задыхалась, я думала, как напрячь шею, чтобы я не потеряла сознание. Потому что дочь может упасть", – поделилась девушка.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ar_davy

Также бывшая жена Давыдова добавила, что в один из дней, когда Артем пришел забрать дочь на прогулку, он начал оскорблять ее при девочке и схватил за волосы. Лиза сняла эпизод насилия на видео и вызвала полицию, но никакого наказания не последовало.

По словам Елизаветы, сейчас бывший муж пугает ее судами, а счета заблокировали, из-за чего она не может получить алименты на содержание дочери.

Обвинения в насилии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/loragorbunovad

Скандал вокруг имени Артема Давыдова вспыхнул в соцсетях в октябре 2026 года. Сразу несколько девушек, назвавших себя его ученицами, обвинили театрального репетитора в домогательствах, а педагоги – в присвоении их заслуг. При этом претензии в его адрес поступали и ранее, но он их опровергал.

По словам девушек, Давыдов в личной переписке предлагал им раздеться, танцевать эротические танцы и называл все это "театральным тренингом". Также бывшие ученицы Артема заявили, что он якобы постоянно переходил на личности и оскорблял их.

Одна из девушек по имени Полина рассказала, что начала переписку с Давыдовым с период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"Артем написал мне в Telegram и спросил, как мои дела. Он сказал, давай поиграем в "Правду или действие". Сказал, что это как актерский тренинг. <…> Мы начали обмениваться кружочками. В какой-то момент он сказал: "Раздевайся". Потом выпало действие, и он попросил станцевать эротический танец", – поделилась она.

В итоге мужчина, по словам Полины, начала присылать видео в полуобнаженном видео и заявил, что она не актриса, так как "не может выполнить такой простой тренинг". Девушка добавила, что не воспринимала предложения Давыдова всерьез, из-за чего он разозлился, начал оскорблять ее и тут же удалил всю переписку.

Ранее другая пользовательница Сети, на момент обучения которой было 19–20 лет, сообщила, что Давыдов тоже звонил ей с обнаженным торсом и отправлял порнографические видео. Затем он попросил девушку показать ягодицы, после чего стер переписку и объяснил ученице, что просто над ней "угорал", сообщил телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Также в Сети высказались некоторые педагоги, которые поделились, что Давыдов присваивал себе их заслуги. Продюсер Лора обвинила Артема в том, что тот якобы выставил достижение ее ученика и ее работу с ним как собственную.

Сам актер и педагог все обвинения отверг, назвав их "поддельными скриншотами".





Артем Давыдов репетитор, актер Я мог бы обсуждать каждую реплику, но этим будут заниматься мои адвокаты в суде.

Он заявил, что не знаком с этими девушками и считает их истории абсурдными. По его мнению, за публикациями могут стоять конкуренты, а переписки, которые публикуют, – старые и личные, не имеющие отношения к ученицам. Хейт в свой адрес он и ранее называл обычными слухами.

В свою очередь, обвинение в физическом насилии, выдвинутое бывшей супругой, он тоже посчитал ложью. Артем рассказал, что они поженились в 2021 году, в браке родилась дочь, а спустя 3 года Елизавета по собственному желанию подала заявление на развод.

"Я никогда не поднимал руку на бывшую супругу, и фотографии с синяками, которые она распространяет, никакого отношения ко мне не имеют", – заключил он.

Кто такой Давыдов

Фото: кадр из сериала "Новенькие"; режиссер – Оксана Барковская; производство – МОСТ.Синема / Док-Синема, Институт развития интернета

Артем Давыдов – выпускник Школы-студии МХАТ, он окончил мастерскую Виктора Рыжакова. Актер исполнил роль Хантемира в сериале "Новенький", а также появился в проекте "Трудная". В Сети Давыдов прославился как блогер, который ведет канал про поступление в театральные вузы и рассказывает подробности своей второй работы.

При этом Давыдов отличался своим поведением еще в студенческие годы, сообщило издание "Афиша Daily" со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, Давыдова называют "главной ошибкой Школы-студии МХАТ". При этом Артем изначально учился во ВГИКе на курсе у Владимира Фокина, но ушел оттуда, потому что его якобы просили отчислиться из-за профнепригодности.