Театрального педагога Артема Давыдова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Несколько пользовательниц Сети обвинили театрального коуча Артема Давыдова в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним. Как выяснилось, это уже не первый скандал с участием Давыдова. Подробности – в материале Москвы 24.

"Легкое, простое, доброжелательное общение"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/loragorbunovad

Пользовательница Сети Лора Горбунова, которая позиционирует себя как продюсер и музыкант, записала в личном блоге видео: в нем она обвинила театрального коуча Артема Давыдова в присвоении результатов ее работы.

Девушка рассказала, что самостоятельно подготовила ученика к поступлению в ГИТИС, но позже Давыдов выложил ролик, в котором обставил все так, будто именно он занимался подготовкой абитуриента.

Лора заявила, что оставила под видео Артема комментарий, как и ее ученик, после чего их обоих заблокировали.

Горбунова отметила, что ранее не слышала о Давыдове, но неприятный инцидент заставил ее поискать информацию о конкуренте. Она рассказала, что нашла в Сети пост несовершеннолетней ученицы о том, как якобы Давыдов общался с ней в сексуализированном ключе.

Лора также представила фрагмент следующего ролика из Сети, в котором уже другая девушка заявила, что коуч писал ей якобы с секретного аккаунта в соцсети, без опознавательных знаков. При этом во время одного из созвонов и вовсе предложил ей пойти с ним в аквапарк.

"Артем говорит мне о том, что мы можем с ним сходить в аквапарк, он меня потрогает за всякие там места и поможет поступить мне в театральный", – заявила девушка на видео.

Лора обратилась к родителям и абитуриентам с просьбой быть внимательными при выборе педагога, а также отметила, что ситуация не получила должного резонанса, потому что "детей никто не слушает".





Лора Горбунова продюсер, музыкант До 18 лет – это дети. Это дети с мечтой, которые идут с доверием и с открытым сердцем к педагогу, а получают вот такое отношение к себе, психологическую травму и страх.

По теме высказалась актриса Полина Янушпольская. В своих соцсетях она поделилась личной историей взаимодействия с Артемом, отметив, что на момент описываемых событий ей было 27 лет. Полина отметила, что в том возрасте решилась на поступление в театральный, готовилась сама, но в какой-то момент ей попались в рекомендациях публикации Давыдова. Полина написала ему, затем они созвонились, поговорили, и, по ее словам, поначалу все было прекрасно.

Впоследствии девушка поступила в театральный вуз, причем настаивает, что готовилась сама. Однако коуч решил присвоить успешный кейс себе, и изначально Полина не была против. Через какое-то время между ними завязалось "легкое, простое, доброжелательное общение" в Сети, в ходе которого Артем предложил сыграть в правду или действие. В процессе игры он предложил Полине раздеться, а затем и станцевать.

"У меня выпадает действие, и здесь он просит станцевать эротический танец. <...> И в приказном порядке начал грубо переходить в такое течение разговора: давай, давай. Я говорю: "Нет, конечно, я не буду этого делать". Он начал очень сильно злиться, писать мне гадости сразу, моментально удалять переписку", – рассказала Полина.

Затем, по словам девушки, он начал присылать ей видео с голым торсом и настойчивыми просьбами раздеться, выдавая это за актерский тренинг.

"Может позвонить ночью"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/imkasonka

Другая пользовательница по имени София Романенко записала видео вместе с подругой. Девушки рассказали, что занятия у Давыдова стоят 36 тысяч рублей в месяц и проходят по переписке. Кроме того, авторы видео заявили, что коуч матерится на своих учеников, и включили фрагменты аудио, на которых якобы Давыдов общается нецензурно.

"Скорее всего, если вы девочка, этот человек может позвонить вам поздно ночью с голым торсом и говорить, что сейчас будет тренинг, раздевайся", – заявила София.

В комментариях девушек поддержали и поблагодарили за смелость озвучить свою ситуацию, однако нашлись и те, кто заявил, что обвинения слишком серьезны, и потребовали доказательств.

"Какие домогательства, какие приглашения в гости? Человек женат и воспитывает маленькую дочь! Я лично знаю девочек, которые у него занимались, никаких домогательств и в помине не было!" – заявила одна из комментаторов.

Актер и педагог

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/iduvteatralny

Сам Артем Давыдов пока не комментировал скандал. В своих соцсетях он позиционирует себя как актер и актерский коуч. На его странице указано, что он является выпускником Школы-студии МХАТ, работает в кино и преподает.

"132 поступивших за 5 лет в лучшие вузы", – указано на его странице.

По данным из открытых источников, на счету 28-летнего Артема роль в сериале "Новенькие" и его спин-оффе под названием "Трудная".

При этом ранее в его адрес уже звучали обвинения в сексуальных домогательствах. В марте 2026-го одна из бывших учениц Давыдова рассказала телеграм-каналу SHOT, что занималась у Артема 3 года назад, в группе также были школьницы. Девушка заявила, что преподаватель ругался матом на занятиях, оскорблял учеников и мог прервать урок. При этом, по ее словам, когда он "остывал", мог позвонить ученицам ночью с вопросами о сексуальном опыте и эротических фантазиях. Однажды коуч якобы позвал девушек, в том числе несовершеннолетних, в гости.

Другая девушка заявила, что Давыдов нашел ее в чате поступающих и предложил "сделку": интим за гарантированное поступление в театральный.

При этом Артем в беседе с телеграм-каналом тогда опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что подобные заявления продиктованы обидой абитуриентов, которые не смогли поступить в вуз.