Психолог Яушева: чрезмерная любовь к чистоте может быть симптомом ОКР

В соцсетях завирусились истории тех, кто использует уборку как способ снятия стресса. Может ли такой метод помочь психике или же, наоборот, он является маркером ментальных проблем, разбиралась Москва 24.

"Если дома все вылизано – мама злая"

Фото: tiktok.com/alexapbeauty; sagenferns

В социальных сетях набирает популярность новый тренд: пользователи делятся видео, как уборка помогает обрести душевное равновесие.

В роликах они показывают повседневные ритуалы, от мытья полов трижды за день до расстановки посуды по размеру и форме и обязательной дезинфекции ванной после каждого использования. Причем некоторые не ограничиваются своей квартирой и выходят с уборкой в подъезды и на детские площадки, объясняя это страхом перед бактериями, которые могут навредить им и их детям.





пользовательница Сети Прихожу домой и убираю, готовлю, снова убираю, пока не начинаю валиться с ног. Иначе начинаю срываться на детей, мужа. Было так, что увидела отпечаток на зеркале в ванной – помыла всю ванну.

Авторы видео утверждают, что атмосфера стерильности помогает им справляться с агрессией.

"Домочадцы знают, что если дома все вылизано – мама злая"; "у меня паровая швабра, парогенератор и моющий пылесос, электрощетка едет с маркетплейса, я не знаю, как это остановить"; "друзья думают, я перед их приходом убираюсь, а у меня всегда так", – поделились пользователи своими историями.

Но для некоторых стремление к чистоте становится причиной постоянных конфликтов: пользователи донимают близких из-за неправильно поставленных вещей, незакрытых флаконов или капель на раковине. Некоторые нашли выход в профессии клинера, признаваясь, что только так смогли примириться с тем фактом, что другие люди живут "грязнее".

Есть и те, кто устанавливает для гостей жесткие правила: проверяют носки, требуют вытирать раковину после мытья рук и закрывают доступ в определенные комнаты. В противном случае они больше не переступят порог их дома.

При этом опыт чрезмерной уборки не всегда оказывается удачным. Множество комментаторов рассказали про случаи, когда использовали слишком агрессивную химию и в итоге стирали краску с ламината, лак с мебели и узоры с покрытий.

Плюс наряду с похвалой за чистоту пользователи получают и критику: многие считают такое поведение чрезмерным и рекомендуют обратиться к специалистам.

"Это похоже на генерацию нейросети. Не может так выглядеть дом, в котором кто-то живет"; "надеюсь вы еще и кварцевую лампу ставите, а то недостаточно чисто"; "таким людям советовать надо не средства для уборки, а хорошего психиатра", – пишут в Сети.

"Стремление переходит в навязчивость"

Сама по себе уборка не является признаком психического расстройства. Для многих это рабочий способ привести мысли в порядок, снизить тревогу и справиться с раздражением, рассказала Москве 24 клинический психолог Дарья Яушева.

"Чистота может приносить удовольствие, создавать ощущение гармонии и контроля. Однако важно понимать, когда стремление к этому переходит в навязчивость. О тревожном сигнале можно говорить, если уборка становится единственным доступным способом упорядочить мир, а любая соринка или сдвинутый предмет вызывают сильную тревогу или агрессию", – рассказала психолог.

Это может указывать на внутренний хаос, который человек пытается сдержать через внешние действия, например в состоянии стресса или горя. Кроме того, уборка способна быть частью ананкастности – склонности к строгим правилам и ритуалам.





Дарья Яушева клинический психолог В случае обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) она основана на чувстве вины, страхе наказания или фобиях, например боязни микробов. Здесь присутствуют навязчивые мысли (часто негативные предсказания или магическое мышление), компульсивные действия, от которых невозможно отказаться, и критика к своему состоянию. Человек понимает, что его поведение ненормально, но не может изменить его. ОКР серьезно мешает полноценной жизни и сопровождается тяжелыми переживаниями.

Также уборка может быть попыткой не повторить негативный опыт детства, например, если человек рос в грязном доме или с родителями-хордерами (теми, кто склонен захламлять жилье). Или чистота становится способом получить внимание и одобрение близких, объяснила эксперт.

При этом она посоветовала близким таких людей мягко обращать внимание на чрезмерность подобных действий. Иногда необходимо твердо, но без агрессии отстаивать свои границы. Например: "Я не считаю верным подчиняться твоим правилам". Если человек осознает проблему, но чувствует вину, важно говорить без обвинений: спросить, что происходит, что он переживает, чем можно помочь.

"Если критики к своему поведению нет, возможно, речь идет о личностном расстройстве. В этом случае помочь может только специалист. Если же человеку важны похвала и внимание, можно отмечать его старания, благодарить и хвалить – это удовлетворит его потребность в признании. Но в любом случае диагноз должен ставить врач", – пояснила Яушева.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в разговоре с Москвой 24 выделила важный критерий – способность мириться с беспорядком.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Если человек может спокойно отложить уборку, пережить грязную кружку или разбросанные носки, не испытывая при этом острого дискомфорта, это, скорее, говорит о здоровом отношении к чистоте. Но если беспорядок провоцирует сильную тревогу и человек не может покинуть дом, не помыв посуду, это повод насторожиться.

То же касается и отношения к близким: в норме человек может допускать некоторую небрежность со стороны членов семьи. Но если, например, после прогулки с собакой возникает панический страх микробов и малейшее прикосновение к грязным рукам родственника вызывает тревогу, это один из симптомов ОКР, заключила эксперт.

