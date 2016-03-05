Аварийные участки МКАД станут безопаснее благодаря дополнительному освещению

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин дал поручение улучшить освещение на опасных участках Московской кольцевой автодороги, сообщил он в своем Twitter-аккаунте.

Провели детальный анализ аварийности на МКАД. Дал поручение улучшить освещение на опасных участках, что должно уменьшить число ДТП — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 марта 2016 г.

Ранее m24.ru сообщало, что несколько участков московской Кольцевой автодороги будут расширять в этом году,. Об этом заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник добавил, что на МКАДе остались работы на развязке с Каширским шоссе, их закончат к осени. Также Бочкарев сказал, что продолжаются работы на развязке с Липецкой улицей, благодаря которой интенсивность движения там возросла на 30%.

Кроме того, в этом году подготовят территориальную схему развития МКАД. В порядок планируется привести около 200 въездов-выездов на кольцевой дороге, которые на сегодняшний день не соответствуют нормам безопасности. Также за счет бюджета построят разгонные полосы у 12 реконструируемых транспортных развязок.