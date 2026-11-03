Москвички полюбили занятия с казачьей шашкой в качестве хобби

Жительницы столицы осваивают казачьи шашки как новое хобби, утверждают СМИ. С чем связан такой выбор и что нужно знать об этом увлечении, разбиралась Москва 24.

"Моя мечта так научиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/krash_shashki

Москвички в качестве хобби осваивают мастерство владения казачьей шашкой. Такое увлечение привлекает возможностью самовыражения и раскрытия сильных сторон личности. В столице девушкам даже приходится бронировать занятия за месяц, сообщил телеграм-канал SHOT.

Журналисты уточнили, что составы участниц делятся по уровню подготовки: новички и опытные фланкировщики, при этом есть и смешанные группы. Обычно такие занятия устраивают три раза в неделю, и на каждое приходят около 20 человек. Стоимость разового посещения составляет примерно 2 тысячи рублей.

По данным СМИ, тренировки проходят с металлическими шашками весом от 600 до 900 граммов. Иногда девушки не ограничиваются обычными упражнения – они готовят специальные номера для свадебных торжеств, чтобы эффектно появиться перед гостями.

Те, кто уже занимаются подобным, активно рассказывают об этом в Сети и разбивают стереотипы.





пользователь Сети Не женское это дело – шашкой махать. Уверены? Да, исторически шашка была оружием для мужчин-казаков. Но традиция – это не застывший свой правил. Это живая культура, которая умеет бережно принимать новое.

Пользовательницы также рассказали, что женская фланкировка завораживает и вызывает множество комплиментов от окружающих. Кроме того, увидев ролики с тренировками более опытных, к делу решают присоединиться и новички.

"Пойду и не побоюсь", "моя мечта так научиться", "самые красивые: и коня на скаку остановим, и борщ приготовим, на женственность никак не влияет", – поделились мнением комментаторы.

Музыка, танец и физика тела

Как объяснила Москве 24 основатель и руководитель школы танца с клинками Анастасия Гибадуллина, интерес к фланкировке вырос не только в столице, но и по всей России, а также за ее пределами.

По ее словам, направление становится популярным по разным причинам. Для одних это способ прикоснуться к корням или поддержать связь с современным казачеством. Для других – возможность совместить активную физическую нагрузку, танец и работу с клинком, взаимодействуя с музыкой. Некоторые уже называют этот вид активности перспективным этноспортом, заявила эксперт.

"Для детей направление становится все более доступным: в комфортном групповом формате набирают учеников с восьми лет. В индивидуальном порядке или малых группах занимаются даже с пяти-шести", – объяснила специалист.

Она подчеркнула, что любители этой активности получают спортивный азарт, а некоторые тянутся к почти каскадерскому уровню владения клинком.





Анастасия Гибадуллина основатель и руководитель школы танца с клинками Тематические мероприятия, соревнования, фестивали и конкурсы дополнительно стимулируют интерес, позволяя заниматься не только для себя, но и выступать на публике.

Для взрослых девушек это еще и способ проявить себя, соприкоснуться с творчеством и искусством, а не просто работать с физикой тела.

"Здесь больше про внутреннюю силу, яркость жизни, самовыражение через наряды и танец. В целом занятия будут интересны всем, кто хочет сделать повседневность более насыщенной и живой", – уточнила она.



Тем, кто собирается заниматься таким хобби, важно правильно подбирать клинок. Новичкам, а детям в обязательном порядке, рекомендуют начинать с деревянной имитации шашки, предупредила эксперт.

"Это самый безопасный и правильный вариант для постановки базы. Детские деревянные клинки весят немного – около 150–200 граммов. Взрослые буковые шашки тяжелее, примерно 350 граммов. Также встречаются варианты из граба – можно подобрать то, что лучше "откликается" в руке", – отметила эксперт.

Следующий этап – пластиковые клинки весом от 415 до 470 граммов. Они чуть тяжелее дерева и рассчитаны на отработку сложных трюков, таких как броски и балансировка. В целом начинать нужно с дерева или пластика, только по мере роста навыка переходить на металлические. Некоторые из них могут весить уже до 1 300 граммов, рассказала специалист.



Причем варианты бывают разными: спортивного образца – более закругленные, с утяжелителем или без него. Также существует сувенирная продукция из рессорной или нержавеющей стали, которую специально адаптируют под нужный баланс и вес для фланкировки, уточнила специалист.

Внимание к безопасности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/krash_shashki

Анастасия Гибадуллина подтвердила, что некоторые посещают занятия по фланкировке, чтобы подготовить специальный номер на свадьбу или другие торжества.

"Бывает, человек приходит с нуля и ему достаточно освоить пару базовых движений, чтобы уверенно себя чувствовать, – тогда получится подготовить выступление и за пару занятий", – рассказала эксперт.

Однако есть люди, которым важно сначала разобраться в физике процесса. Например, как движется шашка, куда ее направлять и как работать со скоростью. Им не хватает изначальной внутренней легкости, чтобы владеть предметом не задумываясь.

"Таким ученикам в среднем требуется от двух до шести занятий. Если хочется подготовить что-то более органичное и серьезное, с настоящим вау-эффектом, понадобится около 12 уроков. Впрочем, для зрителя даже пара хорошо отработанных элементов на мероприятии уже выглядит как яркое представление. В среднем на создание достойного номера уходит от шести до восьми занятий", – объяснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что во время тренировок одно из главных условий – соблюдение техники безопасности. Для этого работа происходит исключительно незаточенными клинками, даже если используется металлическая шашка. Также важно соблюдать дистанцию: нужно вытянуть руку в сторону, перед собой и за собой и удостовериться, что занимающийся не касается человека рядом.

Более тесный контакт используется как тренажерный вариант, но это практика для опытных участников, позволяющая лучше ощущать пространство и соседа по плечу, предупредила Гибадуллина.





Анастасия Гибадуллина основатель и руководитель школы танца с клинками Существуют и элементарные ограничения: нельзя подбрасывать шашку без задания педагога и предварительных объяснений, размахивать клинком впустую или ронять его. Также важно контролировать амплитуду и стараться не касаться стен и потолков, иначе при отработке серьезных элементов с тяжелым инструментом можно повредить как клинок, так и помещение.

Одежда для занятий должна быть комфортной, не сковывающей движений, но при этом не слишком открытой из уважения к тем, кто находится в зале.

В целом фланкировка развивает тело комплексно, постепенно включая все новые группы мышц. Хорошо разрабатываются запястья, так как на них делается основной акцент и строится мелкая моторика. По мере освоения более сложных элементов в работу активно подключаются корпус, стопы и ноги.

"При этом у занятий есть ограничения по здоровью. Основную группу риска составляют люди с серьезными заболеваниями суставов, так как любые вращательные движения даже с небольшой нагрузкой могут спровоцировать воспалительные процессы", – подчеркнула эксперт.

Также стоит обратить внимание на наличие мышечных болей или общей слабости. Как и в любом физическом направлении, перед тем как начать заниматься, лучше проконсультироваться со специалистом или врачом, посоветовала Гибадуллина.

