Собчак отказалась писать донос на Мизулину после скандала вокруг интервью с Синяком

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила проверить интервью Ксении Собчак со скандальным блогером Игорем Синяком, назвав его провокацией и треш-контентом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Бесовщина в День защиты детей"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053; PhotoXPress.ru; Кашаев Павел

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью журналиста Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком, опубликованное 1 июня, на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Общественный деятель предположила, что дата публикации была выбрана не случайно.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?

Позже Мизулина в своем блоге выложила еще один пост, упрекнув Собчак в теме материала. Глава Лиги безопасного интернета задалась вопросом, почему журналист не осветила удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске.

"Вместо этого делаете акцент на треш-контенте с мужиком в юбке? Не потому ли, что кадры из Старобельска не дадут такого же хайпа? Или из-за того, что путь в "Европы" после интервью из ЛНР будет заказан?" – написала Мизулина.

Она также высказала опасение, что подумают дети, увидев такое интервью в рекомендациях, "хотят они того или нет".

"Зачем вообще постоянно делать акцент на треш-контенте и всех провоцировать? <…> Я реально не понимаю, зачем это все. Как и многие люди, которые мне об этом сегодня написали", – подчеркнула Мизулина.

В свою очередь, Собчак ответила, что не нарушила в интервью законодательство страны.





Ксения Собчак блогер, журналист Я, в отличие от Мизулиной, ни на кого донос писать не буду, а просто скажу: у нас в стране тоже есть люди, которые одеваются как Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает. Есть четкий закон, и он нарушен нами не был – никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет.

По словам Собчак, она лишь поговорила с обычным человеком, который выглядит так, как ему нравится. Журналист попросила Мизулину не прикрываться детьми и их защитой.

"Я общаюсь с людьми изо всех регионов России, из городов и глухих деревень, и понимаю, что гомофобии у них нет. А у чиновников есть. И это что-то говорит именно о таких чиновниках", – отметила Ксения.

Скандальная репутация

Игорь Синяк – бьюти-блогер, известный экстравагантным внешним видом. Мужчина получил широкую популярность благодаря паблику "ВПШ" (расшифровывается как "Вся правда шоу"), где публиковались сплетни и провокационная информация, касающаяся других блогеров.

Собчак решила снять 3-часовое интервью с Синяком в Париже. В описании она назвала гостя "уникальным феноменом", так описав его карьеру: "от генерала хейта и токсичного ВПШ до лайфстайл-иконы с армией фанатов". Блогер рассказал, что покинул Россию в 2022-м из-за массовых жалоб общественных организаций и проверок, организованных Екатериной Мизулиной.

"В какой-то момент мне могут закрыть выезд и это могло перерасти во что-то большее. Поэтому это решение было принято на страхе, когда нет понимания, что будет дальше. Самым верным решением тогда было уехать", – отметил Игорь.

Синяк рассказал Ксении, что родился в Краматорске Донецкой области, но из-за бедности и отсутствия работы семья перебралась в Воркуту. Также блогер вспомнил тяжелое детство и конфликты со сверстниками.





Игорь Синяк блогер Одноклассники и парни в школе постоянно меня буллили, называли девочкой, издевались и могли подойти и ударить. Это было на протяжении всей школьной жизни. Потом случился роковой момент: возле дома меня сильно избили пять парней, на мне не было живого места.

Кроме того, Игорь рассказал об ограблении квартиры в Париже в начале января 2026-го. Полиция уже нашла преступников, а украденное не вернули владельцу. Причем во время разбирательства сотрудники правоохранительных органов показали Синяку записи с уличных камер возле дома: на кадрах злоумышленники выбегали из квартиры, теряя похищенные украшения.

"Я вывез к друзьям все оставшиеся сумки, украшения и какие-то дорогие вещи. Фактически вывез из дома абсолютно все. Но все равно с охраной в своей квартире я не чувствую себя в безопасности", – признался Игорь.

Комментаторы под видео с интервью отметили уверенность и искренность гостя.



"Он очень милый и простой, вот даже не раздражает ничего в нем", "Игорь очень раскрылся, как человек", "интервью я ни секунды даже не перематывала, это большая редкость", – писали пользователи.

Однако эпатажный стиль блогера не всем пришелся по душе.

"Пошлость, возведенная в культ. Ум, ограниченный гламуром. И главное, большинство комментаторов умиляются", "хейтеры? Так он главный хейтер женщин, как удобно мы забыли все", "странно смотреть на человека в женском образе в мини-юбке, если сам так хейтил девушек, унижал", "давайте не забывать, кто такой Игорь Синяк и что он делал с блогерами. Это сейчас он булочка милая", – отметили подписчики канала.

Часть комментариев касалась прошлой деятельности Синяка: пользователи Сети призвали не забывать, что Игорь публиковал не только сплетни о коллегах, но также якобы оказался причастен к сливу интимных снимков блогеров, провоцируя травлю.

