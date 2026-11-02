Ученые разработали спрей из яда жабы для лечения тяжелой депрессии

Назальный спрей на основе соединения из яда жабы показал обнадеживающие результаты при тяжелой депрессии. Одна доза ослабляет симптомы, а эффект держится до восьми недель, заявили исследователи. Насколько это перспективная и безопасная разработка, разбиралась Москва 24.

Ремиссия – у каждого четвертого?

Ученые создали назальный спрей, который способен помочь людям с депрессией, не поддающейся лечению обычными антидепрессантами. В основе препарата – синтетическая версия вещества, содержащегося в яде колорадской жабы. Результаты клинических испытаний опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.



Само вещество – 5-MeO-DMT – известно коротким психоделическим эффектом. Ученые сделали его синтетический аналог (бензоат мебуфотенина) и превратили в спрей для носа.

В испытаниях участвовали 193 человека от 18 до 75 лет из Австралии, США и государств Европы. Все они страдали от депрессии, которая не поддавалась классическому лечению. Участников разделили на три группы: одна получила 8 мг препарата, другая – 12 мг, третья – совсем маленькую дозу – 0,3 мг. После приема спрея большинство смогли уйти домой уже через два часа, так как препарат быстро всасывался. Побочные эффекты в основном были легкими: тошнота, головная боль, боль в носу. У одного человека случилась паническая атака.



Через восемь недель состояние участников оценили по специальной шкале. Лучший результат показали те, кто получил 8 и 12 мг: их симптомы депрессии снизились заметно сильнее, чем в группе с минимальной дозировкой. Примерно у трети пациентов в группах с активной дозой врачи зафиксировали выраженное улучшение, а у каждого четвертого-пятого – ремиссию.

Авторы исследования отметили, что препарат хорошо переносится, действует быстро и не требует долгого наблюдения в клинике. Это выгодно отличает его от других психоделических методов лечения, которые предполагают многочасовое сопровождение врачей. Теперь ученые готовятся к третьей фазе испытаний.



При этом врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с Москвой 24 пояснил, что мебуфотеин – это психоактивное вещество из класса триптаминов.





Алексей Казанцев врач-нарколог Его употребление сопряжено с риском для здоровья. Может быть повышение артериального давления, резкое усиление пульса, тахикардия, рвота, нистагм (горизонтальное подергивание глазных яблок), расширение зрачков. Также появляются сильные зрительные галлюцинации, искажение ощущений, панические атаки и бред преследования.

Кроме того, это вещество обладает выраженным галлюциногенным и парализующим свойством, уточнил эксперт.

Перспективная разработка?

Появление такого спрея – интересное событие в современной фармакологии, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог, психиатр, нарколог Екатерина Шурова.

По ее словам, в данном случае речь идет не просто об эксперименте, а о клиническом исследовании, опубликованном в достаточно авторитетном медицинском издании.

"Ценность разработки заключается в попытке использовать психоделическое воздействие для получения продолжительного антидепрессивного эффекта при относительно коротком периоде острого действия вещества", – пояснила она.

В ситуации с некоторыми другими медицинскими протоколами требовалось более длительное наблюдение врачей, что тянет за собой необходимость затрат больших ресурсов. Здесь же терапия получается более доступной и организационно менее затратной, указала психиатр.

Но даже с учетом того, что исследование проводилось по двойному слепому методу (ни участники эксперимента, ни исследователи не знали, кто получает реальное лечение, а кто плацебо), оно не подтверждает, что результат был достигнут именно за счет изменений нейропластичности или психологической перестройки, указала Шурова.





Екатерина Шурова психолог, психиатр, нарколог Несмотря на обнадеживающие результаты, я бы не стала называть это прорывом в лечении депрессии. Есть ряд ограничений, первое: эффективность не означает выздоровления большинства. Даже в группе с наиболее выраженным результатом ремиссии достигли только 18–26% пациентов. Это хороший сигнал для дальнейших исследований, но не основание считать препарат универсальным решением.

Также открыт вопрос безопасности: почти у всех участников фиксировались нежелательные реакции, пусть они даже были легкими или умеренными. При этом исследование не дает возможности судить о редких осложнениях и о том, насколько безопасно применять метод повторно.

"Все участники получали психологическую поддержку, поэтому нельзя достоверно определить, какая часть терапевтического эффекта обусловлена непосредственно действием вещества, а какая – психологическим сопровождением и особенностями процедуры", – добавила Шурова.

При этом исследование проводилось только у пациентов с резистентной депрессией, устойчивой ко всем препаратам. Психиатр усомнилась, что будет верным переносить результаты на всех людей с депрессивными расстройствами.

В то же время концепцию она назвала очень интересной. Однократное вмешательство потенциально способно обеспечить терапевтический эффект, который сохраняется несколько недель.

"Но здесь очень важно не впадать в другую крайность. Не представлять, что психоделики – это волшебная таблетка, которая за один прием избавит человека от депрессии. Пациенты часто хотят, чтобы было быстро и желательно вчера," – добавила она.

Депрессия – сложное многофакторное заболевание, в развитии которого участвуют биологические, психологические и социальные механизмы. Поэтому, даже если препарат демонстрирует высокую эффективность, это не отменяет необходимости комплексной оценки состояния пациента, профилактики рецидива и дальнейшего наблюдения.





Екатерина Шурова психолог, психиатр, нарколог Важный вопрос для будущих исследований: насколько устойчивым окажется эффект? Можно ли безопасно повторять лечение и какие пациенты получат наибольшую пользу? Поэтому перед нами не альтернатива всей существующей антидепрессивной терапии, а потенциально новый класс терапевтических возможностей для пациентов, которым не помогли традиционные методы лечения.

Применение психоделиков требует оценки психического и соматического состояния пациента, а также контроля возможных психиатрических осложнений, подчеркнула врач. Также она не исключила риски, связанные с немедицинским употреблением.

"Потенциальный терапевтический эффект не означает отсутствия риска злоупотребления или употребления вне клинического протокола. В практике такие случаи были: появляется вещество, неврологи посмотрели и сказали, как хорошо, а потом это превратилось в злоупотребление со стороны пациентов", – пояснила психиатр.

Она напомнила, что похожая история происходила с наркотическими веществами, которыми ранее лечили депрессивные состояния. Потом это стало злоупотреблением, вещество запретили к применению.



С другой стороны, история медицины показывала, что вещества с выраженной психоактивностью могут находить применение в лечении при условии доказанной эффективности, правильного отбора пациента и строгого контроля безопасности, заключила она.

