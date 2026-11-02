Евгений Миронов рассказал, что всю жизнь живет с мамой

Актер Евгений Миронов дал большое интервью, в котором признался, что всю жизнь живет с мамой. Он также рассказал о сложностях в воспитании сына-подростка. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я маменькин сынок"

Народный артист РФ Евгений Миронов дал интервью журналисту Алеко Надиряну, в котором откровенно рассказал о личной жизни. В частности, 59-летний актер признался, что всю свою жизнь живет с мамой, Тамарой Петровной.





Евгений Миронов актер, народный артист РФ Да, я под контролем, я маменькин сынок. <...> Но при этом безумно счастлив, что мама со мной, что мои родные любимые люди рядом. Это сильная помощь. <...> Я с мамой живу всю жизнь, одной семьей, в одной квартире всю жизнь, можете себе представить? Это уже часть меня. <...> Первый мой страх – именно за родных и близких. У нас особая семья, мы все спаяны.

При этом артист все-таки считает такую близость с родителями чрезмерной.

"Я бы своего ребенка так близко не приближал – нужна свобода, которой у меня не было", – признался Миронов.



Актер рассказал и о единственном наследнике: Петру уже 12 лет, поэтому в отношениях отца и сына наблюдаются сложности, связанные с подростковым периодом.

"Петр похож на меня. Сейчас у него начинается непростой период – появилось свое мнение на все. Причем он долго аргументирует, а я учусь терпению. Потому что все равно знаю, что будет по-другому. Но я учусь терпению, чтобы выслушать его... Иногда получается, иногда нет. Но это очень интересный путь и возможность вернуться в детство", – рассказал актер.

Комментаторы благосклонно восприняли откровения Миронова и в первую очередь отметили его актерский талант.

"Евгений Миронов – неземной талант. Всегда восхищаемся его работами", "очень люблю этого актера. В каждой роли разный", "гениальный актер и в то же время умный и тонкий человек", "один из лучших актеров современности", "великий! Хрупкий гений", "живой, искренний, чистый Евгений Миронов", "отличный актер. Универсальный. Штучный. Любая роль ему подвластна", "талант истинный. Человек, который хочет двигаться вперед! Уважает зрителя", – высказались комментаторы под видео с интервью.

Скрывал сына

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Миронов никогда не распространялся по поводу личной жизни. По данным СМИ, актер не был женат. О том, что у него есть наследник, широкой общественности стало известно лишь в 2020-м: народный артист посетил премьеру мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" вместе с сыном.

В СМИ ходили слухи, что Петра родила суррогатная мать, однако сам Миронов никак не комментировал эту информацию.

"Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину (признан иноагентом в РФ) помогли завести Гарри и Лизу", – рассказал тогда один из приятелей Миронова изданию "Экспресс-газета".

По данным инсайдеров, актер часто приводил наследника на работу, в Театр Наций, где является худруком.

Мальчик учится в престижной московской гимназии с музыкально-драматическим уклоном. В мае 2026-го на Московском детском фестивале искусств "Небо" Миронов рассказал журналистам, что у сына очень большая нагрузка в школе, а он в свою очередь старается максимально вовлекаться в учебный процесс ребенка и помогать ему разбираться в том числе в биологии и географии.

"Чтобы мир стал лучше"

Фото: спектакль-концерт "Гамлет" в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Москва 24/Антон Великжанин Гамлет

Евгений Миронов родился в Саратове в 1966-м. Занимался в музыкальной школе и в драматическом кружке, мечтал об актерской профессии с детства. После школы окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова. Затем решил продолжить обучение в Москве, поступив сразу на второй курс в Школу-студию МХАТ к Олегу Табакову и Авангарду Леонтьеву.

После выпуска Миронов получил приглашение сразу от трех столичных театров и выбрал Театр-студию под руководством Олега Табакова, где прослужил до 2006-го. Затем стал художественным руководителем Театра Наций, должность занимает до сих пор.

"Я использую свою профессию для того, чтобы мир стал лучше", – сказал Миронов во время выступления на Всемирном фестивале молодежи в 2024-м.





Евгений Миронов актер, народный артист РФ В нашей профессии заложен огромный смысл: ролями, фильмами и спектаклями я могу говорить о важных вещах, которые меня волнуют. Это исповедь. В театре прямо на глазах у зрителя происходит что-то такое живое. Ты, во-первых, сопереживаешь, а во-вторых, задаешь вопросы себе, отвечая на них уже после занавеса.

Фото: кадр из сериала "Достоевский"; режиссер – Владимир Хотиненко; производство – Канал Россия, Нон-стоп Продакшн, Мосфильм

Он начал сниматься в кино с 1987-го, поначалу в эпизодах. В 1991-м исполнил главную роль в фильме Валерия Тодоровского "Любовь". Мелодрама и сам Миронов были отмечены различными отечественными и зарубежными кинематографическими наградами.

Всего фильмография Миронова насчитывает порядка 100 проектов, среди которых "Идиот", "Пробуждение", "Апостол", "Достоевский", "В августе 44-го" и другие. Он удостоен Государственной премии РФ, орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Миронов – обладатель множества профессиональных наград, среди которых "Ника", "Золотой орел", "Золотая маска" и другие. Он также занимается благотворительной деятельностью, активно участвует в учреждении и организации творческих и театральных фестивалей по всей стране.