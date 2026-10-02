Эксперт Осипов назвал побочные эффекты COVID-19, которые сохраняются годами

Жительница Приморья пожаловалась на дыру в перегородке носа из-за последствий COVID-19, утверждают СМИ. Действительно ли это может быть связано с коронавирусом и как еще болезнь проявляет себя, разбиралась Москва 24.

Жалобы на свист

Фото: пресс-служба мэра и правительства/Москвы Евгений Самарин

У жительницы Приморья появилось отверстие в перегородке носа размером более 1 сантиметра после перенесенного коронавируса, сообщил телеграм-канал Baza.



По данным СМИ, у 25-летней Александры при каждом вдохе возникал свист. Изначально врачи предположили сифилис или употребление наркотических веществ, но пациентка это категорически отрицала.



Свист сопровождал девушку почти шесть лет. Первая операция в Москве помогла лишь на время, и через полтора года отверстие в перегородке появилось снова. Попытка другого столичного хирурга закрыть дефект лоскутом кожи самой пациентки также закончилась неудачей. В итоге врачи отказались от проведения новых операций из-за большого числа предыдущих вмешательств.



Это не единственное необычное проявление перенесенного коронавируса. Ранее онколог Юлия Шубина рассказала в своем телеграм-канале о жителе Тюмени, у которого в результате грибкового поражения разрушились верхняя челюсть и нижняя стенка глазницы. Он потерял зрение, глазное яблоко сместилось, а в полости рта появилось сквозное отверстие, через которое просматривались носовая полость и пазухи.



В результате поврежденный глаз пациенту удалили, плюс хирурги убрали рубцовую ткань и отделили внутренние структуры носа. Чтобы вернуть утраченный объем лица, врачи сформировали лоскут из широчайшей мышцы спины пациента вместе с подкожным жиром. Его пересадили в область дефекта, а сосуды спины соединили с сосудами шеи под микроскопом. В результате лечения мужчине восстановили объем лица, благодаря чему он снова может нормально разговаривать и есть.



Последствия перенесенного коронавируса действительно могут сохраняться долго, отметил в беседе с Москвой 24 заслуженный врач России Андрей Осипов. К наиболее частым проявлениям он отнес одышку, связанную с фиброзом легких, особенно после тяжелой пневмонии, а также кашель и воспалительные изменения в носоглотке. У некоторых отмечается сниженное обоняние и вкус, причем у части людей они полностью отсутствуют и не восстанавливаются.





Андрей Осипов заслуженный врач России Также есть пациенты с предрасположенностью к тромбозам: COVID-19 повышал риск образования тромбов, влияя на свертываемость крови. Отмечаются общая и мышечная слабость, нарушения сна, ментальные расстройства, беспокойство, тревожность, депрессия и поражения желудочно-кишечного тракта.

По его словам, чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо наблюдаться у врача и принимать назначенное лечение. Также некоторым пациентам может потребоваться помощь психолога и психиатра.



Осипов напомнил, что сейчас у перенесших заболевание есть возможность пройти углубленную диспансеризацию: провести обследования, сдать анализы и наблюдаться у врачей.

Индивидуальные особенности

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил Москве 24, что подсвистывание в носу действительно может указывать на наличие отверстия в перегородке. По его словам, иногда лор-хирурги специально расширяют его, когда пациент не хочет проходить операцию по устранению дефекта: перфорацию делают чуть шире, чтобы звук исчез.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Судя по описанию, у пациентки сначала возникла субатрофия слизистой оболочки носа – она начала пересыхать. Затем процесс перешел в атрофическую стадию: резкая ишемия и нарушение питательной функции надкостницы и надхрящницы. Следствием стала перфорация – сквозное отверстие в перегородке, которое со временем начало увеличиваться в диаметре.

При этом с COVID-19 это состояние никак не связано, утверждает эксперт. По его мнению, если бы это было последствием инфекции в чистом виде, все перенесшие заболевание с проблемами обоняния имели бы седловидную деформацию наружного носа. Поэтому тезис эксперт назвал крайне сомнительным, но признал, что люди индивидуальны и течение болезни тоже вариабельно.



"Причины субатрофии могут быть вполне банальными. Например, вредная привычка ковырять в носу скрепками, булавками или другими канцелярскими принадлежностями", – предостерег специалист.



Также возможны индивидуальные особенности. Например, сухость слизистых оболочек: если вовремя не обратиться к специалисту, процесс начинает набирать критические обороты, заключил врач.

