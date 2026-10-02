Блогер Поднебесный после приговора заявил, что его "убьют в тюрьме"

Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии общего режима по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, а также сексуальной связи с ней. Некогда яркого представителя движения инцелов взяли под стражу в зале суда. Подробности – в материале Москвы 24.

"Никакого преступления здесь не было"

Фото: телеграм-канал Baza

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным блогера Алексея Поднебесного по делу о половом сношении (ч.1 ст. 134 УК РФ) и развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК РФ). От отбывания наказания по последней статье виновного освободили из-за истечения срока давности, в итоге 48-летнего мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима. При этом ранее сторона обвинения запросила 7 лет колонии.

По данным следствия, Поднебесный совершил развратные действия над 15-летней подписчицей по имени Арина во время встречи в торговом центре Санкт-Петербурга в 2024 году. Подробности случившегося получили широкое распространение в Сети. Позднее мужчина вступил с несовершеннолетней в половую связь дважды.

Перед вынесением приговора Поднебесный заявил, что планировал создать с девушкой семью.





Алексей Поднебесный блогер Мы с Ариной любим друг друга. Никакого преступления здесь не было, была любовь, и до сих пор мы любим. Могли бы создать семью, о чем я мечтал всю жизнь.

По данным СМИ, в зале суда находилась мать девушки, однако женщина никак не отреагировала на слова Поднебесного.

Кроме того, блогер пожаловался на здоровье и финансовые трудности: он сказал, что друг украл у него деньги, из-за чего мужчине не хватило средств на адвоката, сообщили СМИ. Помимо прочего, Поднебесный заявил, что получал угрозы убийством.

"Я 20 лет защищал Нижний Новгород от уплотнительной застройки. У меня множество коррумпированных врагов. Мне уже сказали, что в тюрьме меня убьют", – сказал Поднебесный.

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Скандальные видео

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/underskyalex

Знакомство Поднебесного с потерпевшей состоялось в Санкт-Петербурге в начале августа 2024 года. Блогер сообщил в Сети, что планирует приехать в город и попросил показать ему интересные места. На этот призыв откликнулась школьница.

Впоследствии в Сети появился ролик, на котором мужчина целовал девушку и держал ее за грудь, тогда возраст девочки был неизвестен. Сам Алексей позднее утверждал, что школьница убедила его, будто ей 23 года, а также якобы сама проявила инициативу.

Кроме откровенного ролика, в интернет попали скриншоты переписки и голосовые сообщения школьницы, в которых она якобы сообщала об интиме с Поднебесным. О задержании блогера стало известно 19 августа 2024 года. Тогда же глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет проверить опубликованную информацию с участием девочки.

При этом Алексей пытался оправдаться и публиковал видео, на котором девушка утверждала, что сексуальной связи на самом деле не было.

Представитель инцелов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/underskyalex

Алексей Поднебесный прославился как блогер из Нижнего Новгорода, причисляющий себя к представителям инцел-движения. Само слово "инцел" происходит от английского involuntary celibate – "вынужденное безбрачие" – и обозначает людей, которые заявляют о невозможности выстраивать романтические или сексуальные отношения.

Поднебесный вел открытые каналы, активно высказывался о взаимоотношениях полов и продвигал собственные концепции, которые называл в том числе "секс-коммунизмом". Его видео и публикации активно обсуждали в Сети, в том числе из-за скандальных заявлений о женщинах. При этом после вынесения приговора 2 октября 2026-го Поднебесный заявил, что не считает себя инцелом. По словам блогера, у него были отношения с девушками.

