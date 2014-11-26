Самолет Иркутск - Москва совершил вынужденную посадку из-за дебоширов

Фото: m24.ru

Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за дебоширов на борту, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского управления МВД на транспорте.

"Самолет около 10.00 мск произвел вынужденную посадку по причине неадекватного поведения двух пассажиров", - отметил собеседник агентства. Виновников доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что похожий случай произошел в новосибирском аэропорту в декабре прошлого года. Тогда самолет, летевший из Красноярска в Москву, сел из-за пьяного пассажира, который оказался экс-замгубернатором Челябинской области. Андрей Третьяков подрался с бортпроводником якобы за то, что ему отказали в праве воспользоваться туалетом в салоне бизнес-класса.

В итоге экс-чиновник выплатил бортпроводнику более 1 миллиона рублей и еще 266 тысяч рублей - авиакомпании.

Напомним, ранее полицейские задержали в аэропорту "Шереметьево" дебошира, который грубо ругался во время полета из Рима в Москву.

В дежурную часть отдела полиции терминала "Д" поступило сообщение о том, что на борту самолета "Рим-Москва" находится неадекватный мужчина, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров.

После приземлении судна полицейские доставили 34-летнего дебошира в дежурную часть. Там был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По ней предусмотрен штраф в тысячу рублей или арест до 15 суток.

Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах.

Авиадебоширов предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если же поведение пассажира создало непосредственную угрозу безопасности полета, то оно должно наказываться штрафом в размере до 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если пассажир применил насилие или угрожал его применить, а также если его действия стали причиной авиационного происшествия без человеческих жертв. В случае, если поведение авиадебошира повлекло человеческие жертвы, то такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.

Если законопроект будет принят, авиакомпании также смогут в течение 2 лет отказывать пассажирам, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушения правил полета. Если же пассажир привлекался к уголовной ответственности, авиакомпания сможет отказать ему в перевозке в течение 5 лет со дня привлечения.

Как сообщалось ранее, Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому перевозчики смогут в одностороннем порядке отказать клиенту, если он нарушал правила поведения на борту в последние пять лет, а авиакомпания позволят публиковать списки нарушителей.