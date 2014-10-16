Теннисист Николай Давыденко завершил карьеру

Николай Давыденко. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Известный российский теннисист Николай Давыденко принял решение завершить спортивную карьеру. Такое решение 33-летний спортсмен принял из-за преследующих его травм, сообщает "Р-Спорт".
Слухи о том, что один из сильнейших российских теннисистов завершит карьеру, появились уже давно. В июне этого года тренер олимпийской сборной и сборных команд России Владимир Камельзон сообщил, что Давыденко принял решение завершить профессиональную карьеру.
Впоследствии сам Давыденко заявил, что никакого решения о прекращении выступлений на теннисных турнирах он не принимал.
Николай Давыденко может считаться самым успешным российским теннисистом после завершения выступлений Евгения Кафельникова и Марата Сафина.
Лучшими достижениями Николая в карьере являются выходы в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2007) и США (2006, 2007).
В составе сборной России теннисист является победителем Кубка Дэвиса 2006 года. В 2009 году Давыденко одержал победу на итоговом турнире года. Всего в активе россиянина 21 победа на турнирах ATP.
Отметим, что Давыденко является экс-третьей ракеткой мира. На эту позицию он поднимался в ноябре 2006 года.