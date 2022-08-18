Робопес появится в Московском зоопарке 18 августа

18 августа в Московском зоопарке появится необычный питомец. Робопес – гость из ВДНХ. Он будет прогуливаться по аллеям с полудня. Собаку-робота приведут сотрудники Робостанции.

И пусть у него нет пушистого меха или умилительных ушек, но хозяева уверены, он будет пользоваться популярностью у посетителей. Правда, как отреагируют коренные обитатели зоопарка, пока сказать сложно.

Специалисты полагают, что пес привлечет внимание пингвинов, моржей, человекообразных обезьян, кафрских ворон и других обитателей. Встретить робопса можно до 21 августа, с 12:00 до 16:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.