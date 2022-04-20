Север Италии охватили лесные пожары

Крупный пожар произошел на севере Италии. Горят леса в живописном районе озера Маджоре. Из-за засухи и сильного ветра пламя стремительно распространяется, уничтожая гектары деревьев. С огнем борются с 15 апреля несколько вертолетов и самолетов. Из-за опасной близости огня нескольким семьям пришлось покинуть дома.



Борис Джонсон отказался уходить в отставку за "пир во время чумы". Британский премьер извинился перед депутатами парламента за вечеринки, когда в стране действовали коронавирусные ограничения. Гулянки на Даунинг-стрит устраивали еще в первую волну пандемии. Джонсон оплатил выписанный полицией штраф, но все еще остается в премьерском кресле, несмотря на призывы оппозиционных депутатов сложить полномочия. Джонсон заявил, что сейчас не время для смены правительства, ведь конфликт на Украине продолжается, а в Великобритании растут цены.

Еще в двух странах у детей выявлены случаи острого гепатита неизвестного происхождения. Инфекцию обнаружили в Дании и Нидерландах. Об этом сообщает европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Ранее подозрительные случаи зафиксировали в Испании, Великобритании и Ирландии, а также в американском Штате Алабама. Сообщается, что заболевшим детям было от трех до семи лет. Одному из заболевших детей потребовалась пересадка печени.

В настоящее время ВОЗ занялась расследованием причин вспышки заболевания.

Посольство России в Мексике назвало русофобией исключение из репертуара симфонического оркестра одного из штатов произведений Чайковского. Сообщение появилось в телеграм-канале дипмиссии. Музыкальный коллектив штата традиционно играл увертюру "1812" перед Пасхой. Теперь же руководитель оркестра заявил, что они не могут исполнять произведение русского композитора из-за событий на Украине. Это не первая попытка отмены Чайковского. Ранее в итальянском театре Лониго в Виченце отказались ставить "Лебединое озеро".

Четыре дипломата Австрии должны покинуть Россию до 24 апреля. МИД РФ объявил их персонами нон грата в качестве ответной меры. Ранее Австрия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства в Вене и одного из генконсульства в Зальцбурге. Кроме того, Россию должны покинуть 15 дипломатов от Нидерландов и еще несколько – от Бельгии.



Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства в Японии эффектно покинули страну восходящего солнца. Автобусы с россиянами выехали с территории дипмиссии под марш "Прощание славянки". Дипломаты и члены их семей вернутся на Родину спецбортом.

