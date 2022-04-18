Президент Йемена сложил полномочия из-за давления Саудовской Аравии – СМИ

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Президент Йемена Абд-Раббу Мансура Хади сложил полномочия под давлением со стороны властей Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

"Ранее в этом месяце Саудовская Аравия вынудила президента Йемена <...> уйти в отставку. И с тех пор саудовские власти фактически поместили его под домашний арест в его доме в Эр-Рияде, а также ограничили общение с ним", – говорится в публикации.

Отмечается, что власть передана руководящему совету, который организовали по итогам консультаций, а временную администрацию призвали начать переговоры с хуситами по вопросам управления страной.

При этом, говоря о процессе отстранения президента, стороны разнятся в показаниях. Так, чиновники из Саудовской Аравии заявляют, что Хади угрожали раскрытием коррупционной деятельности. Другие сообщили о том, что никакого шантажа не было и политик не находится под домашним арестом.

Бывший пресс-секретарь президента Йемена, в свою очередь, заявил, что смещение Абд-Раббу Мансура Хади можно расценивать как нарушение конституции.

Ранее сообщалось, что экс-президент Йемена Али Абдаллы Салеха, его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази погибли при взрыве здания в восточной части города Сана.