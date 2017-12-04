МВД Йемена подтвердило гибель бывшего президента Салеха

4 декабря, 17:20
Фото: ТАСС/Zuma/Abdulnasser Alseddik
Гибель бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха подтвердили в министерстве внутренних дел страны, контролируемом боевиками-хуситами.
При этом партия Салеха по-прежнему отрицает сообщения о его гибели, сообщает "Интерфакс".
Ранее появилась информация о том, что бывший президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази погибли при взрыве здания в восточной части города Сана.
С момента первых сообщений о гибели президент на публике не появлялся.
В городе с середины прошлой недели идут бои между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Салеха. Жертвами столкновений стали 245 человек. В понедельник, 4 декабря, в Сану вошли танки.
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