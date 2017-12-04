МВД Йемена подтвердило гибель бывшего президента Салеха

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Гибель бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха подтвердили в министерстве внутренних дел страны, контролируемом боевиками-хуситами.

При этом партия Салеха по-прежнему отрицает сообщения о его гибели, сообщает "Интерфакс".

Ранее появилась информация о том, что бывший президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази погибли при взрыве здания в восточной части города Сана.

С момента первых сообщений о гибели президент на публике не появлялся.

В городе с середины прошлой недели идут бои между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Салеха. Жертвами столкновений стали 245 человек. В понедельник, 4 декабря, в Сану вошли танки.