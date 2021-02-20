Новости мира: жертвами пожара в абхазском Гудауте стали два ребенка

В абхазском городе Гудаута загорелся гостевой дом. В нем проживали семьи с детьми. В результате происшествия два ребенка погибли. Пожарные приехали быстро, но к тому моменту огонь уже охватил несколько этажей.

Международный олимпийский комитет принял решение по символике российской сборной. Из-за допинговых скандалов, выступать под родным флагом, гербом и гимном спортсменом из РФ запрещено. В случае победы россиян над пьедесталом будут поднимать белый флаг с эмблемой олимпийского комитета России. Герб заменит опять же символ ОКР, на котором оставят российский триколор. На олимпиаде в Токио россиян нельзя будет называть россиянами, а только нейтральными атлетами из России.

В США из-за непогоды начались перебои с поставками вакцины от COVID-19. В больницы по всей стране вовремя не смогли доставить примерно 6 миллионов доз препарата. Медики распечатали неприкосновенные запасы и пока справляются с ситуацией, но снегопады и морозы продолжаются, если так пойдет и дальше, то прививочная кампания в стране может оказаться под угрозой срыва.

Американские ученые впервые клонировали черноногого хорька – это исчезающий вид. Клон появился на свет еще 10 декабря прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Из ДНК хорька, который умер еще 30 лет назал, вывели самочку животного. Ее назвали Элизабет.