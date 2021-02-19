Около 50 человек погибли в США из-за снежной бури

19:52
Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast
Порядка 47 человек погибли из-за холода и снегопада в США. Об этом сообщает "Газета.ру".
По подсчетам издания The Washington Post, наибольший удар стихии пришелся на штат Техас. Здесь погибли 30 человек. Они стали жертвами обморожения и несчастных случаев.
Согласно последним данным, из-за снежной бури в регионе отмечаются перебои с подачей электричества и теплоэнергии. Из-за особенностей местной системы снабжения под ударом оказались водные скважины и ветряные турбины – они замерзли.
Власти Техаса утверждают, что подача энергии будет восстановлена после ближайших выходных, а пока без электричества остаются миллионы граждан.
В США также отметили еще одно негативное последствие аномальных холодов. Уровень обеспечения страны поставками газа упал до четырехмесячного минимума.
Десятки человек погибли в США вследствие аномальных морозов
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