В США из-за морозов теряют газ

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Из-за обрушившихся на США морозов до четырехмесячного минимума упал уровень обеспечения страны поставками газа, сообщает News.ru.

Значительно меньше топлива стало поступать на заводы СПГ.

Уточняется, что на фоне закрывающихся скважин растет внутренний спрос. На основные предприятия – Cameron, Corpus Christi, Sabine Pass, Elba Island, Cove Point и Freeport – перегоняют на 30% меньше газа, то есть около 210 миллионов кубометров в сутки.

Из-за рекордных холодов небывалое количество электроэнергии расходуют даже южные штаты. В стране закрыты скважины по добыче сланцевого газа, перестали работать ветряные электростанции.

Ранее аномальные морозы обрушились на Британию. В частности, температура воздуха упала до минус 20 градусов в Шотландии. Настолько холодной погоды там не было уже 25 лет.