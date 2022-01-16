В Австрии с 18 лет введут обязательную вакцинацию от COVID-19

В Австрии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса с 18 лет. С начала февраля и до 15 марта привиться должны все, кто пока этого не сделал. Уведомление о необходимости пройти процедуру будут присылать по почте.

С середины марта за отсутствие прививки будут штрафовать, при этом сумма может составлять от 600 до 3 600 евро. Исключение сделают только для тех, кому вакцинация противопоказана и для беременных. Переболевшим предоставят отсрочку на 180 дней после теста на коронавирус.

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