Телезрителям рассказали о главных событиях в мире

Новака Джоковича взяли под стражу в Австралии. Министр по иммиграции накануне вынес решении об аннулировании визы спортсмена. Первой ракетке мира грозит депортация и запрет на въезд в страну на три года. Суд должен состояться в это воскресенье, тогда и станет понятно, сможет ли Новак защитить свой титул на Australian Open. Первая игра намечена на понедельник. У невакцинированного Джоковича имеется действительный медотовод, однако при въезде в страну он указал, что последние две недели в других странах не был, что оказалось неправдой. Сам теннисист заявил, что неверные данные – это человеческая ошибка.

Жители Лондона троллят премьер-министра Бориса Джонсона после того, как узнали, что тот был на вечеринке в разгар пандемии. В Англии тогда действовал локдаун. Горожане решили, раз премьеру все можно, то можно и им: толпа людей, переодетых в политика, собралась у его резиденции и устроила танцы. Сам Джонсон факт вечеринки отрицает. По его словам, это была рабочая встреча.

Крупный пожар произошел в США. В Нью-Джерси горит трехэтажный склад химикатов. Огонь возник этой ночью. Жителей окрестных домов попросили не выходить на улицу и плотно закрыть окна. Есть ли жертвы и пострадавшие, пока неизвестно.

В Аргентине корреспондент телеканала El Nueve потерял сознание в прямом эфире. Мужчина не выдержал жары. В стране сейчас примерно +40 градусов. Карлос Феррера общался со студией, стоя на входе в новый пункт сдачи ПЦР-тестов, открытый в оперном театре. Посреди репортажа он упал лицом на мостовую, работу пришлось прервать.

В Сингапуре многие жители оказались под угрозой увольнения. В стране ужесточили антиковидные меры. Работодателям разрешили не платить зарплату непривитым, отправляя их в вынужденный отпуск, и даже увольнять. Уточняется, что меры пришлось ужесточить из-за "Омикрона". Штамм распространяется стремительно, и невакцинированные сотрудники могут стать причиной перегрузки системы здравоохранения.