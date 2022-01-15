Эксперт оценил опасность цунами после извержения вулкана в Тонга

После извержения вулкана цунами угрожает десяткам стран. Вулканолог Иван Махоткин рассказал подробнее о явлении.

Он рассказал, почему такой большой радиус у предупреждения и что будет дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

