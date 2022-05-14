Немецкие военные вывезли с Украины около 3,5 тысячи проб крови местных жителей. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, в России не знают, зачем немецким специалистам такое количество биоматериала жителей Украины. Но при этом Небензя напомнил, что ранее на Украине обнаружены следы деятельности биологических лабораторий, где проводились исследования опасных вирусов. Доказательства уже были представлены Совбезу ООН. В первую очередь в незаконной деятельности обвиняют США, но возможно, в этом замешаны и некоторые европейские страны.

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