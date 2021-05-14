Новости мира: депутат парламента Новой Зеландии станцевал на заседании

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В Новой Зеландии заседание парламента закончилось песнями и плясками. Депутат, представляющий местных аборигенов, решил выразить недовольство законопроектом о льготном здравоохранении для коренного населения. Причем сделал он это традиционным для народа маори способом – спел и исполнил движения из ритуального танца. Не осталась в стороне и помощница парламентария.
Моника, Рэйчел и другие члены великолепной шестерки снова встретятся. Речь идет о реюнионе "Друзей", который случится 27 мая. Шоу выйдет на сервисе HBO Max.
На аукционе Sothebyʼs картина Бэнкси ушла с молотка за 12,9 миллиона долларов. Аукционный дом впервые разрешил купить лот за криптовалюту. В ходе торгов цена работу "Любовь витает в воздухе" выросла в три раза от первоначальной. Граффити улично го художника впервые появилось в Вифлиеме в 2003 году.
Кричать "свободная касса" в США стало престижно. McDonald’s серьезно повышает зарплату своим работникам. Теперь самый низкий заработок в этом фастфуде составит 1 760 долларов в месяц. По текущему курсу это около 130 тысяч рублей. На повышение зарплат в корпорации пошли после забастовки сотрудников.
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