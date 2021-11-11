Новости мира: в университете в Камеруне произошел взрыв

Более 200 человек пострадали при взрыве в здании университета города Буэа в Камеруне. Предположительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство. И это уже не первый взрыв в городе за последние несколько дней. Ранее бомба сработала в машине такси, погиб водитель.

Сторонники Михаила Саакашвили 11 ноября снова собираются выйти на улицы. Они планируют собраться у здания Службы государственной безопасности Грузии. Накануне митинги оппозиции закончились стычками с полицией, были задержаны 46 человек. Их обвиняют в нарушении общественного порядка. Сам бывший президент сейчас находится в тюремной больнице. Туда его поместили после объявления голодовки и отказа принимать лекарства.

В Нью-Йорке появилась собственная криптовалюта. Нью-Йорк-Сити-Коин должен поддержать городскую экономику. В бюджет будет уходить 30% доходов от майнинга и покупки токена. Начинание поддержал и мэр Нью-Йорка. Он объявил, что получит свои первые три зарплаты в криптовалюте, а также пообещал, что Нью-Йорк станет мировым центром криптовалютной индустрии.

На польско-белорусской границе образовался огромный затор из грузовиков. Затор растянулся на 25 километров. Из-за нелегалов, которые уже несколько дней пытаются прорваться на территорию Евросоюза, польские пограничнике закрыли пропускной пункт в Кузнице. В итоге фуры стоят на подъездах к границе по 40 часов.

В китайском городе Синьцзи выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Реакция властей была молниеносной и предельно жесткой. Для тотальной проверки населения полумиллионного города на улицы выехали 742 автомобиля скорой помощи.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной эпидемии кори. Дело в том, что из-за коронавируса и локдаунов в прошлом году более 22 миллионов детей пропустили вакцинацию от других болезней. Вспышки кори зафиксированы уже в 26 странах.

В продовольственных банках США заканчиваются продукты. Эти организации созданы для того, чтобы снабжать бесплатной едой малоимущих, в первую очередь семьи, лишившиеся доходов из-за коронавируса. Однако сейчас цены на продукты резко выросли и на деньги, которые выделяются продовольственным банкам, удается закупить слишком мало еды, а ведь приближаются праздники – День благодарения и Рождество.

Во Франции объявили о начале пятой волны пандемии коронавируса. В Минздраве заявили, что она будет тяжелее четырех предыдущих. Однако вакцинация и система санитарных пропусков должны помочь стране справится и с ней. Сейчас во Франции непривитых людей не пускают в кафе и рестораны, им запрещено летать на самолетах и ездить в поездах дальнего следования.