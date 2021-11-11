Новости мира: в университете в Камеруне произошел взрыв

07:30
Более 200 человек пострадали при взрыве в здании университета города Буэа в Камеруне. Предположительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство. И это уже не первый взрыв в городе за последние несколько дней. Ранее бомба сработала в машине такси, погиб водитель.
Сторонники Михаила Саакашвили 11 ноября снова собираются выйти на улицы. Они планируют собраться у здания Службы государственной безопасности Грузии. Накануне митинги оппозиции закончились стычками с полицией, были задержаны 46 человек. Их обвиняют в нарушении общественного порядка. Сам бывший президент сейчас находится в тюремной больнице. Туда его поместили после объявления голодовки и отказа принимать лекарства.
В Нью-Йорке появилась собственная криптовалюта. Нью-Йорк-Сити-Коин должен поддержать городскую экономику. В бюджет будет уходить 30% доходов от майнинга и покупки токена. Начинание поддержал и мэр Нью-Йорка. Он объявил, что получит свои первые три зарплаты в криптовалюте, а также пообещал, что Нью-Йорк станет мировым центром криптовалютной индустрии.
На польско-белорусской границе образовался огромный затор из грузовиков. Затор растянулся на 25 километров. Из-за нелегалов, которые уже несколько дней пытаются прорваться на территорию Евросоюза, польские пограничнике закрыли пропускной пункт в Кузнице. В итоге фуры стоят на подъездах к границе по 40 часов.
В китайском городе Синьцзи выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Реакция властей была молниеносной и предельно жесткой. Для тотальной проверки населения полумиллионного города на улицы выехали 742 автомобиля скорой помощи.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной эпидемии кори. Дело в том, что из-за коронавируса и локдаунов в прошлом году более 22 миллионов детей пропустили вакцинацию от других болезней. Вспышки кори зафиксированы уже в 26 странах.
В продовольственных банках США заканчиваются продукты. Эти организации созданы для того, чтобы снабжать бесплатной едой малоимущих, в первую очередь семьи, лишившиеся доходов из-за коронавируса. Однако сейчас цены на продукты резко выросли и на деньги, которые выделяются продовольственным банкам, удается закупить слишком мало еды, а ведь приближаются праздники – День благодарения и Рождество.
Во Франции объявили о начале пятой волны пандемии коронавируса. В Минздраве заявили, что она будет тяжелее четырех предыдущих. Однако вакцинация и система санитарных пропусков должны помочь стране справится и с ней. Сейчас во Франции непривитых людей не пускают в кафе и рестораны, им запрещено летать на самолетах и ездить в поездах дальнего следования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: