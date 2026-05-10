Судно MV Hondius прибыло в порт на Канарских островах 10 мая

Судно MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса, прибыло в порт на Канарских островах утром 10 мая.

Начинается медицинский осмотр и эвакуация пассажиров и части экипажа. Принудительно госпитализировать людей не планируется. При этом врачи подчеркивают, что инфекция не локализована на судне.

Накануне медики зафиксировали заражение 32-летней женщины в Испании. Установлено, что она летела в самолете с одним из пасажиров MV Hondius.

