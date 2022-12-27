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Общество

Путин исполнил новогоднее желание девочки из Запорожья

Путин исполнил новогоднее желание девочки из Запорожья

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Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области Александры Титаренко. Ее открытку президент выбрал на "Елке желаний".

Восьмилетняя Саша хотела побывать в Крыму и посетить усадьбу Деда Мороза. Теперь она вместе с родителями находится в гостях у новогоднего волшебника в Великом Устюге.

Путин позвонил девочке из Русского музея, где проходила неформальная встреча лидеров стран СНГ. Президент поинтересовался, чем же угощали ее у Деда Мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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