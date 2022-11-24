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Новости

24 ноября, 16:00

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Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений – Путин

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

В Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Путин оценил разработки российских компаний в сфере искусственного интеллекта

Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей сумму выплаты семьям погибших на производстве

Песков заявил, что РФ не наносит удары по социальным объектам на Украине

Новости часа: в Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Новости часа: Песков прокомментировал сообщения об ударах ВС РФ по соцобъектам Украины

Лавров встретится с Лукашенко в Минске 27 и 28 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В предстоящие 10 лет нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Московскую систему распознавания лиц могут внедрить в регионах РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Дептранс.

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