24 ноября, 16:00Город
Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В предстоящие 10 лет нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Московскую систему распознавания лиц могут внедрить в регионах РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Дептранс.