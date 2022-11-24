Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В предстоящие 10 лет нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Московскую систему распознавания лиц могут внедрить в регионах РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Дептранс.