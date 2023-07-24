Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний об иноагентах. Текст закона опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Перехватывающий тариф заработает на двух уличных парковках в Москве. Это данные пресс-службы АМПП.

Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.