Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Общество

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

Новости часа: в России повысили возраст пребывающих в запасе на 5 лет

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Новости часа: Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ

Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Новости часа: Москва выработает рекомендации для судов в Черном море после заявлений Киева

Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний об иноагентах. Текст закона опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Перехватывающий тариф заработает на двух уличных парковках в Москве. Это данные пресс-службы АМПП.

Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Читайте также
властьобществогородпарковкивидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика