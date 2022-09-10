Глава государства и мэр Москвы открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

В Москве состоялось долгожданное событие – запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Это самый большой подобный аттракцион в Европе. Его высота – 140 метров. Кататься можно в закрытых кабинах, каждая шестая из которых с прозрачным полом.

Глава государства и мэр Москвы открыли объект по видео-конференц-связи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.