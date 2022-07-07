Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военным.

Россия хотела бы видеть премьером Британии менее воинственного политика, чем Джонсон – посол РФ.

Комплекс городского хозяйства Москвы: все временные скопления воды на улицах столицы ликвидированы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.