27 января 2019, 21:15Происшествия
Никаких зацепок. Исторический музей потерял икону XVI века
Продолжаются поиски древней иконы, которая пропала из Исторического музея. Образ "Богоматери Смоленской Шуйской" пропал из хранилища при загадочных обстоятельствах. Посторонним туда вход запрещен, а сотрудники берут ключи под расписку. Летом икона вернулась с выставки в Мурманске, и больше ее никто не видел. Поиски в Историческом музее длились три месяца, но безрезультатно. Теперь предстоит проверить 30 тысяч экспонатов фонда древнерусской живописи. В музее надеются, что экспонат стоимостью четыре миллиона рублей все-таки найдется после переезда, ведь в хранилище сейчас ремонт. Подробности смотрите на телеканале Москва 24.