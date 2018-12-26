Форма поиска по сайту

26 декабря 2018, 07:30

Общество

Календарь с армейским юмором выпустило Минобороны на 2019 год

Календарь с армейским юмором выпустило Минобороны на 2019 год

Минобороны выпустило шуточный календарь на 2019 год. Больше всего лайков поставили по фотографией люка танка с подписью "суровая российская электровафельница", понравился и снимок с курсантками, подписанный "стрельба глазами – тайное оружие Кремля".

Оценили и фото военного с подписью "уверенный пользователь ПК". Много комментариев под ракетным комплексом "ЯРС", снимок подписали фразой "доставка грузов в любую точку мира". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
