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14:05

Календарь с армейским юмором выпустило Минобороны на 2019 год

общество Новый год

14:05

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Фото: мультимедиа.минобороны.рф/

Календарь на будущий год с элементами военного юмора сделали дизайнеры министерства обороны РФ. Около названий месяцев разместили армейские шутки, которые посвящены оружию и войскам. Календарь представлен на сайте министерства.

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