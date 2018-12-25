Календарь с армейским юмором выпустило Минобороны на 2019 год

Календарь на будущий год с элементами военного юмора сделали дизайнеры министерства обороны РФ. Около названий месяцев разместили армейские шутки, которые посвящены оружию и войскам. Календарь представлен на сайте министерства.

Январю посвящено изображение РВСН, которое сопровождает надпись "Доставка грузов в любую точку мира".

Февраль украшает самолет Ту-95МС, который по классификации НАТО называется Bear ("Медведь"). Подпись – "Русские "медведи" зимой не впадают в спячку".

Марту дизайнеры Минобороны посветили фото девушек-курсанток в новой форме. Подпись – "Стрельба глазами – тайное оружие Кремля".