Автомобилистов еще раз предупредили о перекрытии движения в центре Москвы 26 декабря. В среду школьники со всей страны приедут на президентскую елку в Кремлевском дворце, сообщает телеканал Москва 24.
С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда.
По прогнозам специалистов Центра организации дорожного движения, в день кремлевской елки ожидается пик заторов. Загруженность дорог объяснили тем, что детей необходимо безопасно доставить на место.
Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади Кремля, украсили свыше двух тысяч игрушек. Наряд в ретро-стиле "Зимний лес" дополнили гирлянды, длина которых составила 1,5 километра. По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, праздничное дерево украсили игрушками, которые обычно хранят в старинных сундучках. В их числе – фигурки лошадок, крендельков и птиц. Готовить ель к праздникам помогали воспитанники школы олимпийского резерва по хоккею.
Елку срубили 16 декабря в районе деревни Еремино в Щелковском районе Московской области. Высота столетнего дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров.
Движение в центре Москвы перекроют из-за елки в Кремле
Ранее также сообщалось, что в связи с проведением елки в Кремле 26 декабря закроют для посещения Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены Также будет ограничен проход на Красную площадь. Проход граждан для посещения Оружейной палаты и "Алмазного фонда" будет осуществляться через Боровицкий проход.
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