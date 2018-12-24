Кремль и Мавзолей закроют для посетителей 26 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Московский Кремль, Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения в среду, 26 декабря, сообщили в Федеральной службе охраны. Также будет ограничен проход на Красную площадь.

Ограничения связаны с проведением в этот день в Государственном Кремлевском дворце общероссийской елки для детей из федеральных округов, Абхазии и Южной Осетии.

Проход граждан для посещения Оружейной палаты и "Алмазного фонда" будет осуществляться через Боровицкий проход.

Также 26 декабря 08:30 до 15:00 будет перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице и Варварке.

