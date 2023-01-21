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Общество

Вирус гриппа В обнаружили в 64 субъектах России

Вирус гриппа В обнаружили в 64 субъектах России

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Вирус гриппа В обнаружили в 64 субъектах России. По данным медиков, грипп продолжает доминировать среди респираторных вирусов в нашей стране. Чаще всего люди заболевают свиным гриппом, но вот теперь активность набирает и вирус группы В. На его долю приходится 20% от всех заболеваний. По данным Роспотребнадзора, за вторую неделю года в России зафиксировали 893 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Этот показатель на 50% больше, чем в первую неделю.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

видеоНикита Пименовобщество
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