Вирус гриппа В обнаружили в 64 субъектах России. По данным медиков, грипп продолжает доминировать среди респираторных вирусов в нашей стране. Чаще всего люди заболевают свиным гриппом, но вот теперь активность набирает и вирус группы В. На его долю приходится 20% от всех заболеваний. По данным Роспотребнадзора, за вторую неделю года в России зафиксировали 893 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Этот показатель на 50% больше, чем в первую неделю.

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