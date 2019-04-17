Таксисты меняют номера на машинах

Москвичи случайно стали свидетелями того, как водители "Яндекс.Такси" меняют номера на машине. Происходило это в людном месте на виду у всех. Не стесняясь, два молодых человека сфотографировали машину, затем сняли номера, а под ними оказались другие.

Очевидец написал в "Яндекс.Такси" с просьбой объяснить, что происходит. Кроме того, он стал писать на разные форумы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.