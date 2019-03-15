В аэропорту новозеландского города Крайстчерч отменили рейсы из-за стрельбы в городе

В пятницу, 15 марта, в городе Крайстчерч вооруженные люди расстреляли верующих в двух мечетях. В это время на пятничную молитву пришли около 500 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек, госпитализированы 48 человек с огнестрельными ранениями.

В полиции заявили, что задержали четырех подозреваемых: женщину и троих мужчин. Среди них – австралиец Брентон Таррант, который вел прямую трансляцию расстрела в интернете. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.