"Зарядье" станет одной из основных площадок фестиваля "Крымская весна"

Парк "Зарядье" будет одной из основных площадок фестиваля "Крымская весна", сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter.
Мэр напомнил, что фестиваль пройдет в Москве с 16 по 18 марта. По его словам, в "Зарядье" проведут творческие встречи, лекции по истории и культуре Крыма, выставку картин, международный фестиваль Koktebel Jazz Party и дегустацию блюд полуострова.
На 13 площадках, которые разместятся как в центре, так и за его пределами, гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.
На площадках фестиваля можно будет приобрести самые вкусные продукты, привезенные прямиком с полуострова, и попробовать главные хиты крымской кухни в исполнении столичных рестораторов. Поддержать "весну" тематическим меню решили более 300 московских ресторанов, баров и кафе. В некоторых из них особое крымское меню введут еще до начала фестиваля или оставят его после окончания.
"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.
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