Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Хакасия и Владимирская область присоединились к губернаторскому флешмобу и объявили 31 декабря выходным днем. Уже 14 регионов решили перенести рабочий день с 31 на 28 декабря – это суббота.

Тем временем россияне рассказали, сколько должны длиться новогодние праздники. Почти половина опрошенных хотели бы отдыхать 1-3 дня. Около 40% готовы бездельничать до недели. И только 6 % респондентов нравится ничего не делать 8-10 дней после Нового года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.